Как звезды отечественного кино погибали во время съемок

«Искусство требует жертв». Чаще всего мы произносим эти слова в шутку. На самом деле актеры часто рискуют собой: сбегают из больницы, чтобы сняться в заветной роли, падают в холодную воду, входят в кадр вместе с хищниками, не уступают место каскадерам, чтобы на экране все выглядело как можно достовернее. Иногда это кончается трагически. EG.RU вспомнил звезд отечественного кино, погибших во время съемок фильмов.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Инна Бурдученко, 21 год

Экспресс газета

Инна Бурдученко родилась в Чернигове, после школы отправилась покорять киевский Театральный институт, став его студенткой со второй попытки. На третьем курсе талантливую девушку пригласили на главную роль в картину «Иванна», на которую претендовали многие заслуженные артистки.

После выхода картины в 1959 году Бурдученко стала знаменитой. История дочери униатского священника, которая во время войны стала партизанкой, увидела, как священнослужители помогают фашистам и перед казнью сбросила с себя крест, вызвала неоднозначную реакцию за рубежом. Говорят, что Папа Римский всех создателей этого фильма предал анафеме.

Было это на самом деле или нет – не известно. Но после «Иванны» Инну начали приглашать все советские киностудии. Ей предложили небольшую роль комсомолки в картине «Так еще никто не любил». Ее героиня по сюжету выносила знамя из горящего барака.

Были сняты два дубля. Но режиссер попросил сделать еще. Каблук Инны застрял между досками. Пока она пыталась вытащить ногу, обрушилась балка, а затем и кровля. Один мужчина кинулся на помощь девушке, вынес ее из огня. Бурдученко получила 78 процентов ожогов кожи.

Министр культуры Екатерина Фурцева лично следила за лечением артистки. Много людей пришли сдать для Инны кровь и кожу. Но 15 августа 1960 года она скончалась. Тогда поползло много нехороших слухов, что якобы Инна Бурдученко погибла из-за проклятья римского понтифика. Режиссера Анатолия Слесаренко осудили на 4 года. Фильм доснимал Сергей Параджанов, дав ему другое название - «Цветок на камне». Фильм вышел в прокат в 1963 году.

Евгений Урбанский, 33 года

Экспресс газета

Кинодебют Евгений Урбанского состоялся в 1957 году. Это была главная роль у Юлия Райзмана в фильме «Коммунист», получившем на Венецианском кинофестивале Почетный диплом. Режиссеры засыпали Урбанского предложениями, но он не торопился, предпочитал набираться опыта на театральной сцене.

Урбанский успел сняться в девяти картинах, в том числе у Григория Чухрая в фильмах «Баллада о солдате» и «Чистое небо». Осенью 65-го артист приступил к работе в картине «Директор».

Съемки проходили в Узбекистане, в 40 километрах от Бухары. 5 ноября снимался эпизод проезда автоколонны по пескам. По задумке сценариста машина героя Урбанского обгоняла остальные автомобили, промчавшись по барханам, и возглавляла автоколонну. И хотя у Евгения Яковлевича был постоянный дублер-каскадер, он предпочитал трюки выполнять сам.

Первый дубль прошел без помарок. Но режиссер предложил снять второй, чтобы эпизод получился более эффектным: авто должно было подпрыгнуть с бархана повыше. Однако машина Урбанского перевернулась.

Актер сломал шею и скончался по дороге в больницу. Картину тут же закрыли, режиссера Алексея Салтыкова на полтора года отстранили от съемок. Но в 1969 году он вновь взялся за картину «Директор». Героя вместо Урбанского сыграл Николай Губенко.

Василий Шукшин, 45 лет

Экспресс газета

Василий Шукшин, который был одинаково талантливым актером, режиссером и писателем, умер при странных обстоятельствах во время съемок фильма «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.

По настоянию автора одноименного романа Михаила Шолохова снимали в тех же местах, где проходили реальные события, – в станице Мелологовская Волгоградской области. Из Ростова для артистов пригнали теплоход «Дунай» в качестве комфортабельной гостиницы. Начинался октябрь 1974 года. Съемки уже подходили к концу, оставалось несколько эпизодов.

Первого октября работа затянулась допоздна, все были уставшими и измотанными, поэтому с удовольствием согласились на приглашение одного из станичников попариться в бане. По официальной версии, в бане Василию Макаровичу стало плохо, его отвезли на теплоход, чтобы он отдохнул, но под утро ему стало хуже, и он умер от инфаркта.

Одной из причин смерти также называли давнюю болезнь Шукшина – язву, которую он получил еще по молодости, когда выпивал. Но на тот момент актер не притрагивался к спиртному более восьми лет.

Родственники артиста считают, что на самом деле Василия Макаровича убили, поскольку, вернувшись из бани, он чувствовал себя нормально, смотрел до позднего вечера хоккейный матч СССР – Канада.

Нашел Шукшина его друг актер Георгий Бурков. Как-то он проговорился, что, войдя в каюту, почувствовал сильный запах корицы. И что так мог пахнуть газ, который вызывает инфаркт. Как было на самом деле, никто уже не выяснит, но врача в ту роковую ночь на теплоходе не было: женщина отпросилась погулять на свадьбе. Помочь Василию Макаровичу было некому.

Андрей Ростоцкий, 45 лет

Экспресс газета

Великолепный Денис Давыдов из фильма «Эскадрон гусар летучих», бесстрашный милиционер Виктор Кольцов из ленты «Внимание! Всем постам…» - всего на счету актера Андрея Ростоцкого около 50 ролей в кино, и три картины он снял как режиссер. К сожалению нелепый случай оборвал жизнь артиста в самом расцвете сил.

Его не стало в возрасте 45 лет. Весной 2002-го он, как режиссер-постановщик, начал работать над фильмом «Моя граница», подбирал натуру. На майские выходные уехал отдохнуть на турбазу недалеко от Сочи.

А 5 мая поехал в сторону Красной Поляны вновь выбирать место для съемок. По дороге остановил машину и полез наверх, чтобы посмотреть на водопад «Девичьи слезы». Этот участок считался несложным в среде альпинистов, может быть, поэтому Андрей Станиславович, профессиональный каскадер, полез без страховки.

Он сорвался с 25-метровой высоты. На место трагедии были вызваны сразу две «скорые» - из Адлера и Красной Поляны, но они смогли добраться только через час. Актер был в коме. У него диагностировали перелом основания черепа, многочисленные переломы и травмы. Хирурги провели сложную операцию, но актер умер, не приходя в сознание. Повреждения, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

Сергей Бодров, 30 лет

Экспресс газета

В июле 2002 года Сергей Бодров приступил к съемкам фильма «Связной», в котором он выступал в качестве сценариста, режиссера и исполнителя главной роли. В сентябре киногруппа прилетела на Кавказ для продолжения съемок.

20 сентября планировали снять всего одну сцену. Но машины, которые должны были забрать группу из гостиницы «Владикавказ», сильно задержались. В результате съемки перенесли с девяти часов утра на час дня. В семь часов вечера киношники начали собираться домой. А в 20.15 случился сход ледника Колка, который последние сто лет никак себя не проявлял. Лавина изо льда, грязи и камней двигалась со скоростью 180 км/ч. За 20 минут ущелье и поселок Верхний Кармадон полностью оказались подо льдом. Погибли 127 человек, в том числе и вся съемочная группа фильма «Связной».