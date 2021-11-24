Немоляева напугана скорым уходом легенд советского кино

Актриса Светлана Немоляева высказалась о скором уходе из жизни коллег по сцене. Она приняла участие в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Артистка отметила, что в 2020 году из жизни ушли многие легенды советского кино и продолжают уходить до сих пор. Сложившаяся ситуация пугает Немоляеву.
В прошлом году умерли Армен Джигарханян и Валентин Гафт. Актриса не смогла присутствовать на похоронах из-за серьезных проблем со здоровьем.
«Я сама болела», – объяснила она.
По словам Немоляевой, ее коллеги по сцене сильно болели и нуждались в постоянном уходе, но боролись за жизнь до конца, пренебрегая отдыхом. Сейчас она с теплотой вспоминает годы дружбы с ними.
Кроме того, актриса рассказала, как живет вдова Гафта, актриса Ольга Остроумова: она взяла себя в руки и продолжает работать.