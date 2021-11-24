Немоляева напугана скорым уходом легенд советского кино

Актриса Светлана Немоляева высказалась о скором уходе из жизни коллег по сцене. Она приняла участие в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

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Артистка отметила, что в 2020 году из жизни ушли многие легенды советского кино и продолжают уходить до сих пор. Сложившаяся ситуация пугает Немоляеву.

В прошлом году умерли Армен Джигарханян и Валентин Гафт. Актриса не смогла присутствовать на похоронах из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Я сама болела», – объяснила она.

По словам Немоляевой, ее коллеги по сцене сильно болели и нуждались в постоянном уходе, но боролись за жизнь до конца, пренебрегая отдыхом. Сейчас она с теплотой вспоминает годы дружбы с ними.