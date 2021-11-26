Джаред Лето пошутил про превращение своей крови в масло

Американский актер и музыкант Джаред Лето пошутил про превращение своей крови в оливковое масло после съемок в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci». Интервью с ним опубликовал журнал i-D.

Сыгравший дизайнера Паоло Гуччи артист отметил, что его роль была любовным посланием Италии.

«К середине этого фильма я нюхал дорожки из соуса арраббьята. У меня было оливковое масло вместо крови. Я совершил глубокое погружение [в роль]. Если бы вы взяли у меня биопсию, то обнаружили сыр пармезан», — сказал Лето.

Он отметил, что во время съемок «забрался в творческую пещеру» и жил в пространстве картины, имитируя итальянский акцент. По словам актера, для этой роли ему понадобилось много работы и много подготовки.