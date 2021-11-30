Евгения Симонова впервые рассказала о раке легких

66-летняя актриса Евгения Симонова дала большое интервью Катерине Гордеевой. Актриса рассказала, что рост новообразования у нее спровоцировала запущенная болезнь.
«Не было же ограничений! Воспаление легких, а у меня спектакль в Иркутске, билеты проданы. Ну воспаление легких — и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолет, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Потом опять съемки… Вот так я все преодолевала... И началась хроника», — рассказала актриса.
В начале нулевых медики заметили в ее легких подозрительное затемнение и решили для начала просто понаблюдать.
«Потом после очередного воспаления легких вдруг она у меня раз — и выросла. Врачи сказали удалять», — вспоминает Симонова.
При этом артистка рассказала, что не испугалась, даже несмотря на риск для здоровья:
«Испугалась? Нет! Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему... Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова».
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