Евгения Симонова впервые рассказала о раке легких

«Испугалась? Нет! Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему... Не могу сказать, что готова умереть завтра-послезавтра. Но если скажут, что надо, могу принять это, потому что я благодарна. Я 66 лет так прожила! Мало? Нет. Это хорошо. Я не хочу, у нас еще дома дела, но, в принципе, готова».