Как сложилась судьба актеров из сериала “Саша+Маша”

В начале двухтысячных годов одним из самых популярных сериалов был “Саша+Маша”. Телезрителям очень нравилось наблюдать за жизнью главных героев, которых было всего двое. Режиссеры решили показать бытовые проблемы семейных пар в юмористическом контенте. За несколько лет, что снимали сериал, герои Саша и Маша пошли через многие проблемы. Роль Маши сыграла актриса Елена Бирюкова, а роль Саши досталась Георгию Дронову. Стоит отметить, что за основу был взят сюжет популярного зарубежного сериала. В 2005 году съемки успешного шоу прекратили по причине того, что актеры, исполнявшие главных героев, были заняты на других проектах. Интересно, как сложились судьбы Елены Бирюковой и Георгия Дронова после завершения сериала?

Фото: New Magazine New Magazine

Маша (Елена Бирюкова)

Видео дня

Во времена показа сериала Елена Бирюкова приобрела настоящую популярность. Актрису всегда узнавали, ее карьера начала набирать обороты. Однако сейчас Бирюкова уже не так популярна, как раньше, но все равно ведет активную профессиональную деятельность. Чаще всего Елену можно встретить на театральной сцене.

На данный момент актриса счастлива в браке и воспитывает дочек. Но мало кто знает, что пришлось пережить Елене Бирюковой. Однажды, в возрасте 31 года у актрисы диагностировали опухоль небольших размеров в районе яичников. Врачи говорили, что есть высокая вероятность онкологии. Нужна была операция. Елена очень боялась, но понимала, что это стоит ее жизни и дальнейшего счастья. В самый трудный момент, после операции, когда нужна была поддержка, не оказалось близкого человека – мужа Алексея Литвина.

“Самое ужасное для меня было то, что когда мне назначили день операции, мой муж – режиссер уехал в другой город ставить спектакль! Мне было невероятно страшно! Я умоляла его приехать, отпроситься. Он не приехал. Может быть, это и явилось серьезным поворотным моментом внутри. Но все, что ни делается, к лучшему”, – прокомментировала однажды ситуацию Елена. На тот момент она уже была мамой 3-летней дочки Александры (род. 1998 г.). К тому же предательство мужа подтолкнуло Бирюкову на развод.

Вскоре женщина вылечилась и даже стала мамой во второй раз. В гражданском браке с бизнесменом Ильей Хорошиловым родилась девочка Аглая. Стоит отметить, что с Хорошиловым актриса вместе с 2009 года. Спустя 3 года отношений у них появилась дочь, а узаконили свои отношения возлюбленные лишь в августе 2019 года.

Елена Бирюкова продолжает сниматься в фильмах. Недавно она сыграла в картине “Начать сначала”, “Смотри как я” и т.д. Фильмография актрисы насчитывает больше 40 работ, в половине которых она исполнила главные роли.

Саша (Георгий Дронов)

Судьба Георгия Дронова менее драматична. Можете себе представить, что когда начинались съемки “Саша+Маша” актеру было 32 года. А в апреле этого года Георгий отметил свой юбилей – 50 лет. Время летит незаметно! В проект “Саша+Маша” Дронов пришел уже узнаваемым артистом. До сериала он принял в фильме “Курорт особого назначения”, где получил главную роль. Но большую популярность ему все-таки принес проект “Саша+Маша”. После прекращения съемок сериала Георгий Дронов все еще получал роли в кино, например “Бешеная” и “Мымра”, которые последовали за “Саша+Маша”. Но такой популярности, увы, больше не было до тех пор, пока в прокат не вышел новый ситком “Воронины”. С тех пор Дронова, когда узнают на улице называют именем его персонажа – Костей. Но как признается Георгий, образ Кости из “Ворониных” не стал дня него самым главным.

“Я почувствовал, что закончился довольно большой этап в моей жизни. Но я бы не сказал, что это один из самых ярких образов. Это, скорее, один из наиболее запоминающихся образов. Для меня самые яркие – другие. Например, герой в сериале “Саша+Маша”, – рассказывает актер.

Кроме того, не так давно артист принял участие в спектакле “Скандал заказывали?”, который поставлен по 11 рассказам А.П. Чехова. Там задействованы 5 человек, которые на протяжении всего спектакля меняются ролями. Это позволяет актеру перевоплощаться и не застревать в одном образе. “Чтобы зритель не воспринимал меня как актера, застрявшего в одном образе, мне необходимо доказать ему, что я могу быть и другим”, – отметил Дронов. Также известно, что артист снимается во втором сезоне сериала “Девушки с Макаровым”, выход которого панируется на март 2022 года.

В личной жизнь Георгия Дронова все тихо и гладко. Однажды он был женат на телеведущей Татьяной Мирошниковой. Но этому союзу не было суждено долго просуществовать. Сейчас он счастлив в браке с женщиной по имени Лада, которая не имеет отношения к миру шоу-бизнеса. Она родила ему двоих детей: дочь Алису (10) и сына Федора (9).