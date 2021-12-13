Эта чувственная блондинка стала настоящим секс-символом начала девяностых для подростков всего мира, снявшись в трех видеоклипах группы Aerosmith — «Cryin’», «Amazing» и «Crazy». После сотрудничества с группой ее долго называли «аэросмитовской цыпочкой» и «девочкой из Aerosmith». В клипе на композицию «Crazy» вместе с Алисией появилась юная Лив Тайлер, дочь фронтмена группы Стивена Тайлера. «Рамблер» выяснил, как выглядит «аэросмитовская цыпочка» спустя почти 30 лет после своего триумфа.

Алисия родилась в Сан-Франциско 4 октября 1976 года в семье агента по недвижимости и стюардессы. Уже с шести лет очаровательная малышка начала сниматься в рекламе, а в 16 лет сыграла в эпизоде популярного сериала «Чудесные годы». Но настоящая популярность пришла к ней после съемок в клипах Aerosmith, когда она стала настоящей девочкой мечты для ровесников. Уловив эту тенденцию, продюсеры начали приглашать ее в психологические триллеры и молодежные комедии. Причем Алисия в юридическом порядке освободилась от опеки родителей, чтобы работать в полную силу и больше получать.

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Эффектным было ее появление в триллере «Увлечение», где Алисия Сильверстоун сыграла рано созревшую девочку-подростка, которая начинает разрушать жизнь взрослого мужчины после того, как он ее отверг. Но настоящим хитом стала комедия «Бестолковые» — вольная экранизация романа Джейн Остин «Эмма», действие которого было перенесено в американскую школу. Алисия исполнила главную роль — Шер Хоровитс (то есть современной Эммы) — и на несколько лет стала главной молодежной звездой. Ее положение упрочила романтическая комедия «Взрыв из прошлого», где Сильверстоун сыграла со звездой «Мумии» Бренданом Фрейзером. Последним всплеском стала музыкальная комедия «Полный беспредел», где Алисия поработала с легендами кинематографа Питером О'Тулом и Джоан Плоурайт.

Но в двухтысячных ее карьера стала буксовать — по мнению продюсеров, Алисия потеряла юную прелесть и набрала лишний вес. Кроме того, по возрасту она уже не подходила для молодежных кинолент, а во взрослые фильмы актриса не вписалась. Сильверстоун сосредоточилась на работе в театре и в независимых картинах. При этом она не пропадала с экранов, но ее фильмы этого периода — «Салон красоты», «Свечи на Бей-стрит», «Вампирши» — не имели прежнего успеха. Впрочем, в этом десятилетии Алисия появилась в успешном сериале «Пригород». Внимание критиков привлекла картина «Убийство священного оленя», которая вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля, где актриса исполнила одну из главных ролей.

В 2005 году Алисия Сильверстоун вышла замуж за своего друга Кристофера Джареки, солиста группы S.T.U.N., с которым жила до брака восемь лет. В 2011 году актриса родила сына Беара Блю Джареки. Спустя семь лет, в 2018 году, супруги расстались. Алисию критиковали за необычные методы воспитания — например, она кормила ребенка лично пережеванной пищей, а также признавалась что часто принимала вместе с сыном душ.

Актриса — строгая вегетарианка и ярая защитница прав животных. Она даже разделась для рекламного ролика, выступающего против использования натурального меха. Кстати, в 2012 году актриса напомнила о себе, когда отправила письмо президенту России с просьбой обеспечить узнице Марии Алехиной (дело Pussy Riot) условия для соблюдения вегетарианской диеты.