"Блин, парень реально на Шаламе похож. Вот только все, кто смотрел "Назови меня своим именем", должны помнить, что он там с персиком вытворял..."; "Назови меня своей булочкой"; "Шаломенко"; "Эти же ребята вторую Дюну снимут?"; "Шаломе под любой бюджет — это круто, конечно", — написали пользователи.