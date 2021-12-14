В социальных сетях обнаружили российского Тимоти Шаламе. Молодой человек по имени Артем Привалов внешне очень похож на звезду фильмов "Дюна" и "Назови меня своим именем". Его даже в шутку называют Тимофеем Шаламовым.
Артем живет в Санкт-Петербурге. Парню 22 года (Тимоти Шаламе 25 лет), и он снимает тик-токи. Об Артеме стали говорить после того, как сеть пекарен "ЦЕХ85" выпустила рекламу с его участием. В видеоролике молодой человек позирует с персиковой булочкой под выкрики "ШАЛАМЕЕЕЕЕ".
Схожесть во внешности с голливудской звездой породила обсуждения в Twitter:
"Блин, парень реально на Шаламе похож. Вот только все, кто смотрел "Назови меня своим именем", должны помнить, что он там с персиком вытворял..."; "Назови меня своей булочкой"; "Шаломенко"; "Эти же ребята вторую Дюну снимут?"; "Шаломе под любой бюджет — это круто, конечно", — написали пользователи.
Фотографии российского двойника Шаламе — в галерее "Рамблера".