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2 часа назад

Как выглядит российский двойник Тимоти Шаламе

В социальных сетях обнаружили российского Тимоти Шаламе. Молодой человек по имени Артем Привалов внешне очень похож на звезду фильмов "Дюна" и "Назови меня своим именем". Его даже в шутку называют Тимофеем Шаламовым.

В социальных сетях обнаружили российского Тимоти Шаламе (на фото справа).
1/7 В социальных сетях обнаружили российского Тимоти Шаламе (на фото справа).
Фото: @tchalamet/ @artprivalov
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Молодой человек по имени Артем Привалов внешне очень похож на звезду фильмов "Дюна" и "Назови меня своим именем".
2/7 Молодой человек по имени Артем Привалов внешне очень похож на звезду фильмов "Дюна" и "Назови меня своим именем".
Фото: Кадр из видео
Его даже в шутку называют Тимофеем Шаламовым или Шаломенко.
3/7  Его даже в шутку называют Тимофеем Шаламовым или Шаломенко.
Фото: @artprivalov
Артем живет в Санкт-Петербурге.
4/7 Артем живет в Санкт-Петербурге.
Фото: @artprivalov
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Парню 22 года (Тимоти Шаламе 25 лет), и он снимает тик-токи.
5/7 Парню 22 года (Тимоти Шаламе 25 лет), и он снимает тик-токи.
Фото: @artprivalov
Об Артеме стали говорить после того, как сеть пекарен "ЦЕХ85" выпустила рекламу с его участием.
6/7 Об Артеме стали говорить после того, как сеть пекарен "ЦЕХ85" выпустила рекламу с его участием.
Фото: Кадр из видео
В видеоролике молодой человек позирует с персиковой булочкой под выкрики "ШАЛАМЕЕЕЕЕ".
7/7 В видеоролике молодой человек позирует с персиковой булочкой под выкрики "ШАЛАМЕЕЕЕЕ".
Фото: Кадр из видео

Артем живет в Санкт-Петербурге. Парню 22 года (Тимоти Шаламе 25 лет), и он снимает тик-токи. Об Артеме стали говорить после того, как сеть пекарен "ЦЕХ85" выпустила рекламу с его участием. В видеоролике молодой человек позирует с персиковой булочкой под выкрики "ШАЛАМЕЕЕЕЕ".

Схожесть во внешности с голливудской звездой породила обсуждения в Twitter:

"Блин, парень реально на Шаламе похож. Вот только все, кто смотрел "Назови меня своим именем", должны помнить, что он там с персиком вытворял..."; "Назови меня своей булочкой"; "Шаломенко"; "Эти же ребята вторую Дюну снимут?"; "Шаломе под любой бюджет — это круто, конечно", — написали пользователи.

Фотографии российского двойника Шаламе — в галерее "Рамблера".

Актеры,Фото,Дюна,Назови меня своим именем,
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