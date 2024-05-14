$91.63-0.1998.85-0.10
Войти в почту

Кондитер-медиум, сутенерша и обычная женщина: Анне Михалковой — 50

Slide 1 of 19
Актриса Анна Михалкова на вечеринке Instyle во время 30-го Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр», 2019 год
1/15
Актриса Анна Михалкова на вечеринке Instyle во время 30-го Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр», 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Никита Михалков с дочерью Анной на съемкой, 1986 год
2/15
Никита Михалков с дочерью Анной на съемкой, 1986 год 
© Виталий Арутюнов/РИА Новости
Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», 1998 год
3/15
Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», 1998 год 
© «Централ Партнершип»
Анна Михалкова во время записи передачи «Спокойной ночи, малыши!» в телецентре «Останкино», 2009 год
4/15
Анна Михалкова во время записи передачи «Спокойной ночи, малыши!» в телецентре «Останкино», 2009 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Кадр из фильма «Изображая жертву», 2006 год
5/15
Кадр из фильма «Изображая жертву», 2006 год 
© West
Актрисы Анна и Надя Михалковы (слева направо) перед началом VII торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», 2009 год
6/15
Актрисы Анна и Надя Михалковы (слева направо) перед началом VII торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кадр из фильма «Кококо», 2012 год
7/15
Кадр из фильма «Кококо», 2012 год 
© «Кинокомпания CTB»
Лучшие актер и актриса 2006-го года Петр Мамонов («Остров») и Анна Михалкова («Связь») на церемонии вручения национальной премии «Золотой орел», 2007 год
8/15
Лучшие актер и актриса 2006-го года Петр Мамонов («Остров») и Анна Михалкова («Связь») на церемонии вручения национальной премии «Золотой орел», 2007 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса и продюсер Анна Михалкова на церемонии открытия 27-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2016 год
9/15
Актриса и продюсер Анна Михалкова на церемонии открытия 27-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Сопредседатель попечительского совета фестиваля «Кинотавр», продюсер, режиссер и актер Федор Бондарчук и актриса Анна Михалкова на 29-м российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2018 год
10/15
Сопредседатель попечительского совета фестиваля «Кинотавр», продюсер, режиссер и актер Федор Бондарчук и актриса Анна Михалкова на 29-м российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Анна Михалкова перед началом церемонии вручения премии «GQ Super Women» в особняке на Волхонке в Москве, 2018 год
11/15
Актриса Анна Михалкова перед началом церемонии вручения премии «GQ Super Women» в особняке на Волхонке в Москве, 2018 год 
© Нина Зотина/РИА Новости
12/15
© Телеканал «ТНТ»
Актриса Анна Михалкова получает приз в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за фильм «Шторм» на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2019 год «Золотой Орел» в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2020 год
13/15
Актриса Анна Михалкова получает приз в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» за фильм «Шторм» на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2019 год «Золотой Орел» в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2020 год 
© Евгений Биятов/РИА Новости
Анна Михалкова с сыном Андреем
14/15
Анна Михалкова с сыном Андреем 
© @anikiti4na/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Анна Михалкова, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль в кино» за фильм «Чувства Анны», на церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2024 год
15/15
Актриса Анна Михалкова, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль в кино» за фильм «Чувства Анны», на церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве, 2024 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса родилась в 1974 году в семье известного российского режиссера Никиты Михалкова. О детстве и взрослении дочки Михалков снял экспериментальный фильм «Анна: от 6 до 18». Сама Михалкова его критиковала, называя «эксгибиционизмом души» и «препарированием» ее личной жизни. После школы девушку отправили учиться за границу, изучать историю искусств в Италии и Швейцарии. Вернувшись, она закончила актерский факультет ВГИКа в Москве.

Многим телезрителям Михалкова запомнилась в первую очередь как ведущая передачи «Спокойной ночи, малыши» (вела ее с 2002 года). Женщина говорила, что согласилась на эту работу в первую очередь ради собственных детей.

Также Михалкова много играла в кино. Исполнила главные роли в фильмах «Связь» (2006) и «Кококо» (2012), снималась в картинах «Изображая жертву», «Живи и помни», «Сумасшедшая помощь», «Мой папа – Барышников», «Дело», «Чувства Анны» (черно-белое кино о работнице кондитерской фабрики, которая начинает слышать инопланетные послания). Также участвовала в сериалах «Обычная женщина» (где ее героиня ведет двойную жизнь добропорядочной матери двоих детей и сутенерши со специфическим бизнесом), «Шторм», «Исправления и наказание», «Номинация».

«Я бы очень хотела играть в эстетском кино. Но артисты чаще всего заложники своей фактуры. Кино — это прежде всего про типаж. Большинство моих героинь — это женщины с трудной судьбой… Ко мне приходят с однотипным материалом, где хотят, чтобы я повторяла то, что уже делала в других фильмах. Хотя мне грех жаловаться», – признавалась актриса в интервью The Blueprint.
Актеры
Фото
Сумасшедшая помощь
Живи и помни
Изображая жертву
Связь
Связи
Кококо
Анна Михалкова
Никита Михалков
Газета.Ru: главные новости