Что стало с братьями Кевина из фильма «Один дома»

Премьера культовой рождественской комедии «Один дома», без которой уже сложно представить праздники, состоялась 31 год назад. Фильм сделал начинающего актера Маколея Калкина (на момент съемок ему было 10 лет), который сыграл мальчика Кевина, обороняющего дом от грабителей, восходящей звездой. Как позже сложилась его жизнь, кажется, знают буквально все (проблемы с запрещенными веществами и психикой, суды с родителями за возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью и загубленная карьера), поэтому «Рамблер» решил узнать, что стало с братьями его экранного героя.

Фото: Рамблер Рамблер

Младший брат Кевина по имени Фуллер – реальный брат Маколея Калкина Киран, которому недавно исполнилось 39 лет. Впервые он вышел на сцену, когда ему было всего два года – он принял участие в постановке театра «Симфони-Спэйс», а уже в 7 лет стал известен миру благодаря картине «Один дома».

Кадр из фильма "Один дома"

Прорыв в карьере Кирана наступил в 1998 году, когда он сыграл главную роль в драме «Великан» (вместе с ним в фильме снялась Шэрон Стоун). Актер также засветился в таких картинах, как «Отец невесты», Скотт Пилигрим против всех» и «Опасные игры». Артист был трижды номинирован на премию «Золотой глобус» (дважды за сериал «Наследники» и один за фильм «Игби идет ко дну»). В 2013 году Калкин женился на Джаз Шартон, а в прошлом году супруги впервые стали родителями.

А вот жизнь еще одного экранного брата Маколея Калкина сложилась не так удачно: актер Девин Рэтрей, исполнивший роль Базза, в 2021 году угодил в скандал.

Кадр из фильма "Один дома"

Звезду обвинили в нападении на его девушку. Вот, как все случилось: 9 декабря в отеле «Хаятт» 44-летний артист поссорился с возлюбленной, ударил ее по лицу и пытался задушить. Об этом сообщается в полицейском отчете, опубликованном порталом TMZ. Кто-то из постояльцев отеля услышал шум в номере и вызвал полицию, которая по приезде и обнаружила пострадавшую избранницу Рэтрея с вещами на улице. Отметим, что представители Девина все отрицают и заявляют, что после словесной перепалки пара разорвала отношения и девушка пошла ночевать в другой номер, да и после инцидента никаких заявлений в полицию по этому делу так и не поступило.

@devinratray