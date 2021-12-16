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2 часа назад

Елена Яковлева: "Часто не понимаю, какой человек мой партнер"

Актриса Елена Яковлева в большом интервью для 7Days в числе прочего рассказала о съемках в фильме “Последний богатырь: Посланник Тьмы”, где звезда вернулась к образу Бабы Яги. Ее коллегами по съемочной площадке стали Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова и даже Филипп Киркоров, который сыграл Жар-птицу.

Елена Яковлева: "Часто не понимаю, какой человек мой партнер"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

“Роскошные птичьи перья рисовались на компьютере, а снимался Филипп в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета. То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было…”.

Яковлева отметила, что раньше времена были другие: не было мобильных телефонов, поэтому артисты чаще общались друг с другом. Таким образом можно было составить мнение о человеке.

“А сейчас в свободное время все сидят в телефонах или уходят в вагончики, так что я часто не понимаю, какой человек мой партнер”.

Ранее Лада Дэнс рассказала, как Киркоров лишил ее работы и денег.

Актеры,Сергей Бурунов,лада Дэнс,Екатерина Вилкова,Елена Яковлева,Филипп Киркоров,журнал "7 Дней",
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