Елена Яковлева: "Часто не понимаю, какой человек мой партнер"

Актриса Елена Яковлева в большом интервью для 7Days в числе прочего рассказала о съемках в фильме “Последний богатырь: Посланник Тьмы”, где звезда вернулась к образу Бабы Яги. Ее коллегами по съемочной площадке стали Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова и даже Филипп Киркоров, который сыграл Жар-птицу.
“Роскошные птичьи перья рисовались на компьютере, а снимался Филипп в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета. То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было…”.
Яковлева отметила, что раньше времена были другие: не было мобильных телефонов, поэтому артисты чаще общались друг с другом. Таким образом можно было составить мнение о человеке.
“А сейчас в свободное время все сидят в телефонах или уходят в вагончики, так что я часто не понимаю, какой человек мой партнер”.