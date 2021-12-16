Киану Ривз раскрыл смысл четвертой "Матрицы"

Актеры, сыгравшие главные роли в фильме "Матрица", дали большое интервью изданию "Известия".
В числе прочего звезды ответили на вопрос и о смысле, который заложен в фильм.
По мнению Ривза, в фильме "Матрица: Воскрешение" раскрывается множество важных тем, но главной из них он считает любовь.
"На первом месте, мне кажется, любовь. И… что еще? Как ты думаешь?",
- спросил он свою коллегу по съемочной площадке Кэрри-Энн Мосс, актрису, сыгравшую роль Тринити.
"Например, что такое системы контроля?",
- предположила она.
"Да, точно. Давайте остановимся на том, что это про любовь и про исследование систем контроля! И о попытке бороться за лучшую реальность! Причем не только для людей, но и для программ и машин. Для всех!".
Ранее мы писали о том, как снимали самую известную сцену из “Матрицы”.