Как снимали самую известную сцену из “Матрицы”

Сцена из первой “Матрицы”, где Нео уворачивается от пуль, стала по-настоящему культовой. Эпизод пародировали во множестве комедий, пытались воссоздать в других боевиках, разбирали с точки зрения возможностей физики. “Рамблер” рассказывает, как снимали легендарную сцену.

Фото: Кадр из фильма "Матрица" Кадр из фильма "Матрица"

Что такое "эффект Матрицы"

Видео дня

Техника, в которой снимали эпизод, неофициально называется "эффект Матрицы" — она стала визитной карточкой боевика. Камера движется вокруг Нео, застывшего в падении, и герой как будто вращается вокруг своей оси вместе с аудиторией. В это время над ним скользят пули, а его плащ складывается, будто пластиковая ложка под огнем.

До выхода "Матрицы" эффект был известен как "буллет-тайм" (буквально "время пули"). Название связано с типом высокоскоростной съемки с замедлением — таким отчетливым, что даже полет пули будет заметен.

Применяли технику "буллет-тайм" задолго до съемки "Матрицы". Зарождение технологии восходит аж к XIX веку и предшествует самому кинематографу. Автор одного из самых известных примеров "буллет-тайма" — фотограф Эдвард Мейбридж. Художник делал снимки скачущих лошадей серией неподвижных камер, расположенных рядом друг с другом. Кадры чуть отличались, тем самым передавая визуальную иллюзию движения и эффект, будто взгляд зрителя движется из стороны в сторону.

Эффект использовали в фильме 1962 года "Зотц!", где герой как раз останавливал пули; в боевике 1981 года "Убить дважды" и в рекламе бренда Gap, которая вышла в 1998 году, за год до "Матрицы".

Как снимали сцену

Легендарную сцену из "Матрицы" спроектировал специалист по спецэффектам Джон Гаэта. Ровно как Мейбридж фотографировал скачущую лошадь, он с командой снимал падающего Киану Ривза, чтобы из отдельных кадров составить замедленную картинку.

Кадр из фильма "Матрица"

На съемках команда по спецэффектам использовала 120 камер на широких рельсах. Ривза и других актеров окружало кольцо, на котором с минимальным интервалом друг от друга установили кинокамеры.