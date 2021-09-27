Как снимали самую известную сцену из “Матрицы”

Сцена из первой “Матрицы”, где Нео уворачивается от пуль, стала по-настоящему культовой. Эпизод пародировали во множестве комедий, пытались воссоздать в других боевиках, разбирали с точки зрения возможностей физики. “Рамблер” рассказывает, как снимали легендарную сцену.
Техника, в которой снимали эпизод, неофициально называется "эффект Матрицы" — она стала визитной карточкой боевика. Камера движется вокруг Нео, застывшего в падении, и герой как будто вращается вокруг своей оси вместе с аудиторией. В это время над ним скользят пули, а его плащ складывается, будто пластиковая ложка под огнем.
До выхода "Матрицы" эффект был известен как "буллет-тайм" (буквально "время пули"). Название связано с типом высокоскоростной съемки с замедлением — таким отчетливым, что даже полет пули будет заметен.
Применяли технику "буллет-тайм" задолго до съемки "Матрицы". Зарождение технологии восходит аж к XIX веку и предшествует самому кинематографу. Автор одного из самых известных примеров "буллет-тайма" — фотограф Эдвард Мейбридж. Художник делал снимки скачущих лошадей серией неподвижных камер, расположенных рядом друг с другом. Кадры чуть отличались, тем самым передавая визуальную иллюзию движения и эффект, будто взгляд зрителя движется из стороны в сторону.
Эффект использовали в фильме 1962 года "Зотц!", где герой как раз останавливал пули; в боевике 1981 года "Убить дважды" и в рекламе бренда Gap, которая вышла в 1998 году, за год до "Матрицы".
Легендарную сцену из "Матрицы" спроектировал специалист по спецэффектам Джон Гаэта. Ровно как Мейбридж фотографировал скачущую лошадь, он с командой снимал падающего Киану Ривза, чтобы из отдельных кадров составить замедленную картинку.
На съемках команда по спецэффектам использовала 120 камер на широких рельсах. Ривза и других актеров окружало кольцо, на котором с минимальным интервалом друг от друга установили кинокамеры.
Аппараты делали снимки не одновременно, а за доли секунды друг после друга. Управляли камерами дистанционно. Кадры обработали на компьютере, чтобы сделать картинку плавной и еще более замедленной. Дополнительно с помощью компьютерной графики закрасили камеры, которые попали в кадр.