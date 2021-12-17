Советские актрисы, пережившие драмы в личной жизни

Эти невероятно харизматичные и привлекательные актрисы были успешными. Они производили впечатление сильных и недосягаемых. Они всегда улыбались поклонникам, и мало кто догадывался, какие трагедии скрывались за этими улыбками.
Актриса в студенчестве была влюблена в актера Ивана Переверзева. Она забеременела от любимого человека, была на седьмом небе от счастья и уже готовилась стать его женой, когда внезапно узнала – актер женился на другой.
Новость стала для Анны громом среди ясного неба. Ларионова была подавлена.
К ее счастью, рядом оказался Николай Рыбников. Актер был влюблен в Аллу и уговорил ее выйти замуж за него. Он пообещал, что будет воспитывать ребенка как своего.
Будучи настоящим мужчиной, Рыбников сдержал слово и одинаково хорошо относился к приемной дочке и к своей родной.
История с двойным предательством морально подкосила Ларионову. Знакомые уверяли, что в этой паре Анна лишь позволяла себя любить. Пережитая личная драма навсегда оставила отпечаток в ее душе.
Актриса была, безусловно, сильной женщиной, а вот с личной жизнью у Фаины Георгиевны не сложилось. Оказывается еще в юности она была влюблена своего коллегу по театру.
Девушка была настолько наивная, что предложение молодого человека прийти к ней вечером, восприняла как намек на свидание. Раневская готовилась к ужину и волновалась. Каким же было удивление артистки, когда коллега пришел не один, а в сопровождении еще одной девушки.
Нет, они не проводили время вместе, обсуждая новые постановки. Актер сразу предложил Фаине прогуляться и дать ему возможность пару часов побыть с подругой наедине. Оказывается, у них просто не было места для интимных встреч.
Раневская настолько опешила от происходящего, что дала себе зарок больше никогда не влюбляться в мужчин.
Актриса всегда стояла особняком. Она была отстраненной, холодной, но при этом невероятно красивой. Многие коллеги знали, что Элина замужем. Брак был крепким. Вместе супруги прожили 27 лет.
Близко с супругом актрисы был знаком только очень узкий круг ее друзей. Это не удивительно. Муж занимал крупный пост в Министерстве внешней торговли.
Разошлись они не просто так. Быстрицкая узнала об измене супруга и также холодно без скандала выставила его с вещами за дверь собственной квартиры.
О супруге они предпочитала ни с кем больше не говорить. Что происходило в душе у Быстрицкой, не догадывался никто.