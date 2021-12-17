Советские актрисы, пережившие драмы в личной жизни

Эти невероятно харизматичные и привлекательные актрисы были успешными. Они производили впечатление сильных и недосягаемых. Они всегда улыбались поклонникам, и мало кто догадывался, какие трагедии скрывались за этими улыбками.

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Алла Ларионова

Актриса в студенчестве была влюблена в актера Ивана Переверзева. Она забеременела от любимого человека, была на седьмом небе от счастья и уже готовилась стать его женой, когда внезапно узнала – актер женился на другой.

Новость стала для Анны громом среди ясного неба. Ларионова была подавлена.

К ее счастью, рядом оказался Николай Рыбников. Актер был влюблен в Аллу и уговорил ее выйти замуж за него. Он пообещал, что будет воспитывать ребенка как своего.

Будучи настоящим мужчиной, Рыбников сдержал слово и одинаково хорошо относился к приемной дочке и к своей родной.

История с двойным предательством морально подкосила Ларионову. Знакомые уверяли, что в этой паре Анна лишь позволяла себя любить. Пережитая личная драма навсегда оставила отпечаток в ее душе.

Фаина Раневская

Клео.Ру

Актриса была, безусловно, сильной женщиной, а вот с личной жизнью у Фаины Георгиевны не сложилось. Оказывается еще в юности она была влюблена своего коллегу по театру.

Девушка была настолько наивная, что предложение молодого человека прийти к ней вечером, восприняла как намек на свидание. Раневская готовилась к ужину и волновалась. Каким же было удивление артистки, когда коллега пришел не один, а в сопровождении еще одной девушки.

Нет, они не проводили время вместе, обсуждая новые постановки. Актер сразу предложил Фаине прогуляться и дать ему возможность пару часов побыть с подругой наедине. Оказывается, у них просто не было места для интимных встреч.

Раневская настолько опешила от происходящего, что дала себе зарок больше никогда не влюбляться в мужчин.

Элина Быстрицкая

Клео.Ру

Актриса всегда стояла особняком. Она была отстраненной, холодной, но при этом невероятно красивой. Многие коллеги знали, что Элина замужем. Брак был крепким. Вместе супруги прожили 27 лет.

Близко с супругом актрисы был знаком только очень узкий круг ее друзей. Это не удивительно. Муж занимал крупный пост в Министерстве внешней торговли.

Разошлись они не просто так. Быстрицкая узнала об измене супруга и также холодно без скандала выставила его с вещами за дверь собственной квартиры.