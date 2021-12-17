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1 час назад

Загадочное исчезновение звезды “Покровских ворот”

Валентина Воилкова сыграла в фильме “Покровские ворота” возлюбленную Костика, красавицу Риту.

Загадочное исчезновение звезды “Покровских ворот”
Фото: Кадр из фильма "Покровские ворота"Кадр из фильма "Покровские ворота"

После премьеры картины она проснулась знаменитой, к тому же ее прелестная героиня просто очаровала всех мужчин Советского Союза. А когда зрители увидели ее в фильме “Узник замка Иф” в роли жены королевского прокурора Вильфора, то говорили, что по красоте она не уступает самой Анне Самохиной, сыгравшей главную роль.

В конце 80-х Валентина вдруг пропала.. Ее искали в театре, среди коллег, но женщины будто и след пропал. Социальных сетей тогда не было. Выдвигались самые страшные версии, по одной из них она погибла в автокатастрофе, по другой сбежала за границу. Сам Владимир Зельдин обратился в программу “Жди меня”, написав ей открытое письмо, чтобы актриса вышла на связь. Валентина ответила. Она позвонила Зельдину и рассказала, что с ней случилось.

New Magazine

Оказалось, что она познакомилась с французом, влюбилась и вышла замуж. Некоторое время они жили в Москве, но затем решили перебраться во Францию. Ей пришлось порвать со старыми связями, коллегами и даже друзьями. Многие, возможно из зависти, не поняли ее поступка, отвернулись и назвали актрису “предательницей Родины” и “французской подстилкой”. Она просто вычеркнула этих людей их своей жизни и начала все с чистого листа. Даже когда позже приезжала в Самару на могилу родителей, не стала никому сообщать о своем приезде.

Во Франции Воилкова работала в студии звукозаписи своего мужа, озвучивала фильмы и переводила русские картины для французских зрителей. Сегодня 63-летняя актриса живёт в Париже в большом загородном доме. Работает с супругом в его студии звукозаписи. О том, есть ли у нее наследники, актриса не распространяется.

Актеры,Валентина Воилкова,Владимир Зельдин,
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