Как постарела прекрасная Мэгги из «Поющих в терновнике»

Экранизация семейной саги Колин Маккалоу надолго стала одним из самых любимых сериалов российских зрительниц, как и сама книга. «Рамблер» выяснил, как сейчас выглядит исполнительница главной роли Рэйчел Уорд.

Будущая актриса родилась в Корнуэлле — в Англии, хотя страной ее судьбы станет Австралия. Рэйчел принадлежит к аристократическому семейству — ее дедушкой был Уильям Уорд, третий граф Дадли, а прадед, по иронии судьбы, занимал пост генерал-губернатора Австралии в 1908-1911 годах. Почти в то же время, когда там жила героиня Рэйчел Мэгги. Девушка окончила школу искусств Байама Шоу и уже в 16 лет начала модельную карьеру. Кстати, одним из ее бойфрендов был сын Роберта Кэннеди Дэвид.

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Рэйчел Уорд снималась для обложек журналов Vogue, Harper's & Queen и Cosmopolitan, а ее первыми шагами на телевидении стала рекламные ролики для Revlon и Lincoln Mercury. Но Рэйчел не собиралась довольствоваться только лаврами фотомодели. После эпизодов в драме «Рождественские полевые лилии» и сериале «Династия» Рэйчел получает главную роль в триллере «Вечерняя школа». А за работу в «Команде Шарки» ее номинировали на «Золотой глобус». Но ее прорывом на телевидении, конечно, стал телесериал «Поющие в терновнике».

Хотя действие романа происходит в Австралии, съемки проходили в Калифорнии, отсюда и непривычные для равнинного Нового Южного Уэльса пустынные пейзажи. Кстати, единственным австралийцем среди исполнителей главных ролей был актер Брайан Браун, который сыграл Люка, мужа Мэгги. А впоследствии он стал супругом актрисы и в реальной жизни.

В начале съемок Рэйчел чувствовала себя слишком неопытной по сравнению с коллегами и очень переживала. Преодолеть неуверенность в себе ей помог роман с Брайаном Брауном. Разница в десять лет не стала помехой для отношений, но во время съемок они старались их скрывать. Вскоре после премьеры сериала Рэйчел и Брайан поженились и переехали в Австралию, где живут и сейчас. У супругов трое детей: дочери Роуз и Матильда и сын Джо. Матильда Браун решила пойти по стопам родителей и тоже стала актрисой.

В 1983 году Рэйчел Уорд вошла в список десяти самых красивых женщин мира. Рэйчел Уорд постаралась дистанцироваться от образа Мэгги, чтобы не остаться актрисой одной роли. Она активно снималась в разных жанрах на протяжении 15 лет. Рэйчел сыграла главные роли в мелодраме «Хорошая жена», боевике «Крепость», комедии «Как преуспеть в рекламе», триллере «Любовь, убийство и обман», драме «Широкое Саргассово море».

Последний фильм представляет собой вольную экранизацию романа-приквела «Джейн Эйр» о молодости первой жены мистера Рочестера Берты Мейсон. Рэйчел Уорд исполнила роль ее матери Аннет Косуэй, которая и передала ей свой душевный недуг. Но самой заметной ее работой стала лента «На последнем берегу», за которую она получила вторую номинацию на «Золотой глобус».