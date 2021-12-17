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1 час назад

Умерла актриса из "Иронии судьбы" Елена Наумкина

В возрасте 73 лет умерла советская, российская актриса театра, кино и телевидения Елена Наумкина. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Умерла актриса из "Иронии судьбы" Елена Наумкина
Фото: Кадр из фильма "Сумка инкассатора"Кадр из фильма "Сумка инкассатора"

Актрисы не стало 16 декабря, причины смерти не уточняются. Новость о кончине артистки подтвердила бывшая сотрудница "Ленфильма" Ирина Павлова.

Елену Наумкину многие знают по таким фильмам, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Сумка инкассатора", "Возвращение Будулая" и ряду другим. До 2007 года актриса служили в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

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