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40 минут назад

Стало известно, кто займет место Градского в "Голосе"

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Александра Градского не будет. Об этом он рассказал РИА Новости.

Стало известно, кто займет место Градского в "Голосе"
Фото: Кадр из шоу "Голос"Кадр из шоу "Голос"

Эрнст отметил, что именно зрители будут принимать решение, кто из команды Градского попадет в следующие этапы проекта. Константин также прокомментировал слухи о том, что новым членом жюри может стать певица Лариса Долина:

"Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь".

Напомним, что народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Церемония прощания проходила в театре "Градский Холл".

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ТВ,Лариса Долина,Константин Эрнст,Александр Градский,Первый канал,РИА Новости,
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