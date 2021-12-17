Стало известно, кто займет место Градского в "Голосе"

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Александра Градского не будет. Об этом он рассказал РИА Новости.
Эрнст отметил, что именно зрители будут принимать решение, кто из команды Градского попадет в следующие этапы проекта. Константин также прокомментировал слухи о том, что новым членом жюри может стать певица Лариса Долина:
"Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь".
Напомним, что народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Церемония прощания проходила в театре "Градский Холл".
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