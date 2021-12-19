Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

«Это случилось три года назад. Он работает, а я не живу. Мое существование продолжается три года, но я хочу жить, не отказываясь от себя. Это признание может стать большим потрясением в моей жизни, и я не получаю от него абсолютно ничего, кроме надежды на восстановление своей целостности. Молчание хоронит меня заживо», — заявила актриса, назвав себя «жертвой Депардье».