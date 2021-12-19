Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Французская актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом она написала в своем Twitter.
По словам 25-летней Шарлотты Арнольд, это случилось в августе 2018 года. Все это время она держала это в тайне, но больше не может молчать:
«Это случилось три года назад. Он работает, а я не живу. Мое существование продолжается три года, но я хочу жить, не отказываясь от себя. Это признание может стать большим потрясением в моей жизни, и я не получаю от него абсолютно ничего, кроме надежды на восстановление своей целостности. Молчание хоронит меня заживо», — заявила актриса, назвав себя «жертвой Депардье».
72-летний артист отрицает обвинение. Адвокаты Жерара Депардье заявили, что будут бороться за его честное имя.