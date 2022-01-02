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1 час назад

Как актриса фильмов для взрослых из России покорила мировую индустрию

Россиянке Еве Эльфи (Eva Elfie) 24 года, но она уже вошла в список трех самых востребованных актрис фильмов для взрослых в мире, согласно статистике Pornhub. Девушка заняла третье место в рейтинге. Видео с ней, а также с американками Абеллой Денджер и Ланой Роудс, чаще всего искали пользователи сайта в 2021 году. Как Ева Эльфи добилась успеха в индустрии фильмов для взрослых в материале "Рамблера".

1/7 Россиянке Еве Эльфи (Eva Elfie) 24 года, но она уже вошла в список трех самых востребованных актрис фильмов для взрослых в мире.
Фото: @theevaelfie
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2/7 Девушка заняла третье место в рейтинге.
Фото: @theevaelfie
3/7 Настоящее имя россиянки — Юлия Романова.
Фото: @theevaelfie
4/7 Она родилась в 1997 году в Омске.
Фото: @theevaelfie
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5/7 В 2018 году она переехала в Москву, чтобы отучиться на журналистку. В это же время начала сниматься в обнаженных фотосессиях.
Фото: @theevaelfie
6/7 В 2019 Ева завела аккаунт на Pornhub. Ее первый ролик за год собрал более 53 миллионов просмотров.
Фото: @theevaelfie
7/7 У Евы Эльфи есть даже две награды за вклад в индустрию.
Фото: @theevaelfie

Настоящее имя россиянки — Юлия Романова. Она родилась в 1997 году в Омске. В 2018 году она переехала в Москву, чтобы отучиться на журналистку. В это же время она начала сниматься в обнаженных фотосессиях, а в 2019 завела аккаунт на Pornhub. Ее первый ролик за год собрал более 53 миллионов просмотров.

У Евы Эльфи есть даже две награды за вклад в индустрию: в 2020 году она победила в номинации "Артистка года — видеоклипы", а в 2021 — "Лучшая новая иностранная старлетка". Кроме того, она активно ведет влог на YouTube и свою страницу в Instagram, где у нее более 2,4 миллиона подписчиков.

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