Россиянке Еве Эльфи (Eva Elfie) 24 года, но она уже вошла в список трех самых востребованных актрис фильмов для взрослых в мире, согласно статистике Pornhub. Девушка заняла третье место в рейтинге. Видео с ней, а также с американками Абеллой Денджер и Ланой Роудс, чаще всего искали пользователи сайта в 2021 году. Как Ева Эльфи добилась успеха в индустрии фильмов для взрослых в материале "Рамблера".
Настоящее имя россиянки — Юлия Романова. Она родилась в 1997 году в Омске. В 2018 году она переехала в Москву, чтобы отучиться на журналистку. В это же время она начала сниматься в обнаженных фотосессиях, а в 2019 завела аккаунт на Pornhub. Ее первый ролик за год собрал более 53 миллионов просмотров.
У Евы Эльфи есть даже две награды за вклад в индустрию: в 2020 году она победила в номинации "Артистка года — видеоклипы", а в 2021 — "Лучшая новая иностранная старлетка". Кроме того, она активно ведет влог на YouTube и свою страницу в Instagram, где у нее более 2,4 миллиона подписчиков.