Россиянке Еве Эльфи (Eva Elfie) 24 года, но она уже вошла в список трех самых востребованных актрис фильмов для взрослых в мире, согласно статистике Pornhub. Девушка заняла третье место в рейтинге. Видео с ней, а также с американками Абеллой Денджер и Ланой Роудс, чаще всего искали пользователи сайта в 2021 году. Как Ева Эльфи добилась успеха в индустрии фильмов для взрослых в материале "Рамблера".

1/7 Россиянке Еве Эльфи (Eva Elfie) 24 года, но она уже вошла в список трех самых востребованных актрис фильмов для взрослых в мире. Фото: @theevaelfie Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Девушка заняла третье место в рейтинге. Фото: @theevaelfie 3/7 Настоящее имя россиянки — Юлия Романова. Фото: @theevaelfie 4/7 Она родилась в 1997 году в Омске. Фото: @theevaelfie Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В 2018 году она переехала в Москву, чтобы отучиться на журналистку. В это же время начала сниматься в обнаженных фотосессиях. Фото: @theevaelfie 6/7 В 2019 Ева завела аккаунт на Pornhub. Ее первый ролик за год собрал более 53 миллионов просмотров. Фото: @theevaelfie 7/7 У Евы Эльфи есть даже две награды за вклад в индустрию. Фото: @theevaelfie

Настоящее имя россиянки — Юлия Романова. Она родилась в 1997 году в Омске. В 2018 году она переехала в Москву, чтобы отучиться на журналистку. В это же время она начала сниматься в обнаженных фотосессиях, а в 2019 завела аккаунт на Pornhub. Ее первый ролик за год собрал более 53 миллионов просмотров.