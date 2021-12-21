Советские актрисы, которые ненавидели друг друга

Когда здоровая конкуренция превращается во вражду на всю жизнь.

Фото: Кадр из фильма "Три плюс два" Кадр из фильма "Три плюс два"

Нонна Мордюкова и Элина Быстрицкая

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Когда после проб главную роль в фильме “Тихий Дон” отдали Элине Быстрицкой, Нонна Мордюкова возненавидела ее и это чувство пронесла до конца своих дней. Мордюкова не просто мечтала сыграть Аксинью, она грезила об этой роли, считая, что лучше нее никто не исполнит. И главное – она уже играла Аксинью в своём дипломном спектакле ВГИКа. Но режиссер Сергей Герасимов не взял ее. В свое время у Герасимова был роман с актрисой и он даже хотел просить ее руки. Но родители Мордюковой не одобрили его кандидатуру. С тех пор он затаил обиду. На премьере «Тихого Дона» была и Нонна Мордюкова. Она подошла к Быстрицкой и выдавила: “Ну что, проклятая, сыграла все-таки?”.

Валентина Талызина-Барбара Брыльска

Вражда между двумя актрисами началась на съемках “Иронии судьбы или с легким паром”. Польская актриса с трудом говорила по-русски, тогда Талызиной предложили озвучивать Надю. После премьеры Брыльска стала мегапопулярной, но никто не догадывался, что ее голосом говорит другая актриса. Талызину это очень задевало. Ее даже в титрах не указали. Отношения между ними окончательно испортились, когда Барбару Брыльску вместе с остальными членами съемочной группы наградили Государственной премией СССР. Талызина на долгие годы затаила обиду. Лишь в 2015 году Брыльска извинилась перед Валентиной Талызиной.

Наталья Гундарева и Татьяна Доронина

Эти две актрисы всю жизнь доказывали кто круче. Обе работали в театре Маяковского и постоянно соперничали друг с другом. Ходили слухи, что актрисы неоднократно дрались и их приходилось разнимать. Уступила Доронина. Она решила, что не ей не по силам справиться с более молодой соперницей, поэтому решила покинуть театр.

Наталья Фатеева и Наталья Кустинская

В ленте «Три плюс два» актрисы играли лучших подруг. И даже какое-то время были ими в реальной жизни. Вместе с семьями праздновали Новый Год. Пока муж Фатеевой космонавт Егоров не влюбился в Кустинскую, о чем честно признался. Фатеева сочла это предательством, хотя Кустинская и пыталась объяснить, что она не виновата. Они перестали общаться, а при редких встречах делали вид, что не знают друг друга. Кустинская до конца своих дней считала, что Фатеева навела на ее порчу, поэтому так не сложилась ее жизнь.

Валентина Малявина и Нина Русланова