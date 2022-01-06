Как Ролан Быков нашел мужа звезде фильма «Чучело»

Подростковая драма Ролана Быкова в свое время наделала немало шума в советском обществе. Таких школьников зрители еще не видели. Естественно, на режиссера посыпались обвинения в клевете. Но литературная основа принадлежала не ему, а Владимиру Железникову, племянница которого попала в такую же ситуацию, как и Лена Бессольцева. Она взяла на себя чужую вину и стала объектом травли, а учитель, который должен был разрешить конфликт, попал в больницу.

Фото: Кадр из фильма "Чучело" Кадр из фильма "Чучело"

Как выяснил "Рамблер", на Быкова повесть произвела глубокое впечатление, и он начал искать актеров на главные роли. Сначала пробы проходили дети из актерских семей и уже известные юные звезды, в том числе Филипп Янковский, Мария Миронова, Яна Поплавская, Татьяна Проценко. Но по разным причинам все они не подошли. Янковский мог сыграть Диму Сомова, но знаменитые родители запретили начинать карьеру с отрицательного героя. Поплавская выглядела слишком взрослой для шестиклассницы, а Проценко не захотела после Мальвины играть жестокую Железную Кнопку. В пробах участвовал и Алексей Фомкин, который позже сыграл в «Гостье из будущего» главную роль.

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Кастинг на главную роль прошли почти 17 тысяч девочек. Быков искал девочку с ангельским лицом, воплощение чистоты и хрупкости. Кристина Орбакайте на фотопробах не произвела никакого впечатления, она показалась режиссеру слишком волевой. Но позже он решил, что добро должно быть с кулаками, пригласил Орбакайте для кинопробы и утвердил ее.

Съемки прошли в Твери и Торжке. Дети быстро подружились, так что Орбакайте приходилось иногда изолировать от компании, чтобы она убедительнее сыграла изгоя.

Сложности возникли с Ксенией Филипповой, сыгравшей принципиальную Железную Кнопку. В действительности девочка оказалась самой младшей в группе, очень скучала по семье и даже хотела сбежать обратно в Москву. Быков проявил терпение и смог подружиться с Ксенией. В итоге они общались много лет, а повзрослев, Филиппова даже работала в фонде Ролана Быкова.

Он же познакомил Ксению с будущим мужем. После премьеры киностудию завалили письмами поклонники юных знаменитостей, но Быков передал лишь одно — оно показалось ему серьезным и интересным. Ксения начала переписываться с его автором, а в 18 лет вышла него замуж. Режиссер вообще заранее объяснил юным актерам эфемерность кинопрофессии, чтобы не обнадеживать их напрасно. В итоге большинство из них предпочли не связывать свою жизнь с кинематографом.