Как изменились близняшки из фильма "Сияние"

Луизе и Лизе Барнс было всего по 12 лет, когда они снялись в знаменитом фильме Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года. И несмотря на то, что их роль жутких близняшек уложилась в 40 секунд, зрителям они запомнились. "Рамблер" расскажет, как изменились и чем сейчас занимаются Лиза и Луиза.

Фото: Кадр из фильма "Сияние" Кадр из фильма "Сияние"

Съемки в фильме "Сияние" стали для девушек первыми, но профессиональными актрисами они так и не стали. Как рассказывали сестры репортерам картина нанесла им больше вреда, чем пользы. Так, их заявки отклонял в большинстве актерских школы только потому, что они снялись в фильме ужасов. В итоге, после киноленты Кубрика, Луиза и Лиза больше нигде не снимались.

И тогда близняшки Барнс решили заняться наукой. Лиза, например, защитила дипломную работу по литературе, а Луиза стала микробиологом. Сейчас сестрам уже 53 года, они живут обычной жизнью и не ведут социальные сети.