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3 часа назад

Как изменились близняшки из фильма "Сияние"

Луизе и Лизе Барнс было всего по 12 лет, когда они снялись в знаменитом фильме Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года. И несмотря на то, что их роль жутких близняшек уложилась в 40 секунд, зрителям они запомнились. "Рамблер" расскажет, как изменились и чем сейчас занимаются Лиза и Луиза.

Как изменились близняшки из фильма "Сияние"
Фото: Кадр из фильма "Сияние"Кадр из фильма "Сияние"

Съемки в фильме "Сияние" стали для девушек первыми, но профессиональными актрисами они так и не стали. Как рассказывали сестры репортерам картина нанесла им больше вреда, чем пользы. Так, их заявки отклонял в большинстве актерских школы только потому, что они снялись в фильме ужасов. В итоге, после киноленты Кубрика, Луиза и Лиза больше нигде не снимались.

И тогда близняшки Барнс решили заняться наукой. Лиза, например, защитила дипломную работу по литературе, а Луиза стала микробиологом. Сейчас сестрам уже 53 года, они живут обычной жизнью и не ведут социальные сети.

Несмотря на то, что сестры Барнс не снимаются в кино, их роли в "Сиянии" оставили большой след в обществе, и их до сих пор приглашают на тематические мероприятия, которые посвящены фильмам ужасов.

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