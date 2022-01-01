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50 минут назад

За три недели до 100-летия умерла Бетти Уайт

Американская актриса и телеведущая Бетти Уайт умерла в США за три недели до своего 100-летия. Смерть наступила по естественным причинам. Об этом сообщает TMZ.

За три недели до 100-летия умерла Бетти Уайт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бетти Уайт шесть раз становилась обладательницей премии "Эмми". За свою жизнь она успела исполнить более 100 ролей. А самой известной оказалась роль Розы Найлунд в телесериале "Золотые девочки".

Бетти Уайт родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк, штат Иллинойс. Актриса говорила, что своему долголетию она обязана хорошему чувству юмора.

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