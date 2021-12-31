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1 час назад

В финале шоу "Голос" Градского "оживили"

Алишер Каримов из команды Градского должен был исполнить свою песню вместе со своим наставником, но не смог этого сделать. В итоге на шоу смогли "оживить" композитора, чтобы он появился на сцене вместе со своим подопечным.

В финале шоу "Голос" Градского "оживили"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Алишер Каримов вышел на сцену и исполнил песню "Как молоды мы были". Продюсеры нашли выход из положения и на экране, расположенном позади певца, появился Александр Градский, исполняющий эту песню.

Кадр из видео

"Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут", — признался Каримов.

Во время его выступления слезы не смог сдержать даже Дмитрий Нагиев, после выступления зал аплодировал Керимову стоя.

Ранее на "Голосе" почтили память Градского.

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