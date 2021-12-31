В финале шоу "Голос" Градского "оживили"

Алишер Каримов из команды Градского должен был исполнить свою песню вместе со своим наставником, но не смог этого сделать. В итоге на шоу смогли "оживить" композитора, чтобы он появился на сцене вместе со своим подопечным.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Алишер Каримов вышел на сцену и исполнил песню "Как молоды мы были". Продюсеры нашли выход из положения и на экране, расположенном позади певца, появился Александр Градский, исполняющий эту песню.

Кадр из видео

"Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут", — признался Каримов.