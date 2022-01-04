Как хулиган Квакин подарил голос звездам Голливуда

Вячеслав Баранов прославился еще в детстве, а в двухтысячные годы начал новую жизнь, одолжив свой голос самым известным персонажам. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Тимур и его команда» Кадр из фильма «Тимур и его команда»

Вячеслав Васильевич Баранов родился 5 сентября 1958 года в Кишиневе, но еще в детстве вместе с родителями уехал на Дальний Восток. А в юности переехал в Москву. Он начал заниматься в Театре юных москвичей на Воробьевых горах. И уже в пятнадцать лет получил свою первую роль — сыграл Гавроша в фильме «Приключения в городе, которого нет». Картина стала дебютом будущего мастера детских фильмов Леонида Нечаева. А роль Гавроша принесла юному актеру всесоюзную популярность.

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Работа в фильме «Тимур и его команда», где он сыграл хулигана Мишку Квакина, только упрочила его успех. В 1978 году вышла еще одна известная кинолента с его участием — школьная драма «Расписание на послезавтра». Так что к моменту, когда Вячеслав Баранов окончил курс Татьяны Лиозновой и Льва Кулиджанова во ВГИКе, он был уже хорошо известен советским зрителям.

В восьмидесятые годы он активно снимался — картины с его участием выходили каждый год. Среди них были и настоящие хиты: «Карнавал», «Батальоны просят огня», «Шел четвертый год войны», «Дважды рожденный», «Клетка для канареек».

Съемки последнего фильма изменили и личную жизнь молодого актера. Он познакомился с юной Евгенией Добровольской. Между партнерами по картине начался роман, и они поженились. В 1986 году у них родился сын Степан. Однако ранние браки редко бывают крепкими, поэтому уже через год супруги расстались. При этом, по словам друзей актера, Баранов еще много лет любил бывшую жену. Хотя первой любовью Вячеслава Васильевича стала тогда еще студентка Елена Цыплакова — они вместе учились во ВГИКе.

В 1993 году актер женился на Ирине Павленко, но спустя семь лет развелся. Детей у него не было, но он воспитывал сына Ирины от первого брака.

Кадр из фильма «Дважды рожденный»

Голос Вячеслава Баранова можно слышать в культовых франшизах двухтысячных годов. В «Гарри Поттере» он озвучил мистера Филча (Дэвид Брэдли) и Добби, а во «Властелине колец» — Голлума (Энди Серкис).