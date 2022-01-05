Как выглядела пожилая актриса из "Титаника" в молодости

После выхода фильма-катастрофы "Титаник" Джеймса Кэмерона большая часть славы досталась Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, и почти никто не вспоминал про Глорию Стюарт, которая сыграла главную героиню в старости. "Рамблер" расскажет, как сложилась жизнь Стюарт и как она выглядела в молодости.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

С самого детства Глория была увлечена актерским мастерством, ей нравилось не только играть на сцене, но и самой сочинять пьесы. После окончания школы девушка поступила в колледж Калифорнийского университета на отделение философии и драмы. Уже тогда она играла на сцене и писала статьи в литературный журнал Occident и газету Daily Californian.

Видео дня

Что же касается кино, то впервые в нем она появилась в 1932 году, когда ей было всего 22 года, снявшись в небольшом эпизоде в картине "Переулок". И затем ее стали приглашать и в другие проекты, как "Человек-невидимка", "Римские скандалы", "Поцелуй перед зеркалом" и "Три мушкетера".

Уйдя из кино, Глория Стюарт посвятила свою жизнь семье. Ее первым избранником стал молодой художник и скульптор Блэр Гордон Ньюэлл. Но спустя два года союз распался. А со своим вторым мужем, сценаристом Артуром Шикмэном, актриса познакомилась в 1933 году. У пары родилась дочь Сильвия. В итоге, супруги прожили вместе почти 45 лет вплоть до смерти Шикмэна в январе 1978 года.

Все это время Глории регулярно поступали предложения от режиссеров с различных киностудий, но актриса раз за разом отправляла отказы. Вернуться в кино она решила только в 1975 году. А в 1996 году Джеймс Кэмерон лично позвонил Глории и предложил сыграть Розу в старости в фильме о крушении Титаника. И эта роль принесла Стюарт номинации на "Золотой глобус" и "Оскар".