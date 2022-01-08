Ботаники назвали дерево в честь Леонардо Ди Каприо

Британские ученые из Королевского ботанического сада Кью решили поощрить активную экологическую позицию знаменитого американского актера. Они присвоили его имя новому виду деревьев. Об этом сообщает BBC.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Недавно в Камеруне был найден новый представитель тропической флоры — вечнозеленое дерево с желтыми цветами, которые растут прямо на стволе. Оно получило название Uvariopsis dicaprio. Первое упоминание было зафиксировано в статье, которая была опубликована в в научном журнале PeerJ.

В настоящее время этому виду деревьев грозит исчезновение. Такой жест со стороны ботаников объясняется тем, что именно актер смог остановить уничтожение крупнейшего в Центральной Африке леса Эбо. Этот лесной массив является родным домом для редких видов животных и растений.