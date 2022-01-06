Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
3 часа назад

Эпизод с Крисом Нотом вырезали из финала “Секса в большом городе”

Сцену с участием актера удалили из финальной серии продолжения знаменитого сериала, сообщает Variete.

Эпизод с Крисом Нотом вырезали из финала “Секса в большом городе”
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

На фоне обвинений Нота в домогательствах создатели сериала “И просто так” решили, что его герою не место в сериале. Персонаж Нота, который погиб в первой серии “И просто так”, должен был появиться в фэнтезийном финальном эпизоде, где Кэрри все же воссоединяется с Мистером Бигом.

Авторы сочли эту сцену не слишком значительной для повествования и удалили ее. Финальный эпизод сериала “И просто так” должен выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля 2022 года.

Напомним, ранее несколько женщин обвинили Криса Нота в домогательствах. Сам актер в декабре сразу опроверг два первых обвинения:

Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны… Встречи происходили по обоюдному согласию,

— отметил Нот.

Тем не менее, ранее, после обвинений, CBS уже лишили Криса Нота главной роли в криминальном сериале “Уравнитель”. Теперь к ним присоединились и авторы сериала “И просто так”.

Ранее авторы спецэпизода “Гарри Поттера” перепутали актрис.

Сериалы,Секс в большом городе,Крис Нота,Крис Нот,Гарри Поттер,CBS,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители