Эпизод с Крисом Нотом вырезали из финала “Секса в большом городе”

Сцену с участием актера удалили из финальной серии продолжения знаменитого сериала, сообщает Variete.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

На фоне обвинений Нота в домогательствах создатели сериала “И просто так” решили, что его герою не место в сериале. Персонаж Нота, который погиб в первой серии “И просто так”, должен был появиться в фэнтезийном финальном эпизоде, где Кэрри все же воссоединяется с Мистером Бигом.

Авторы сочли эту сцену не слишком значительной для повествования и удалили ее. Финальный эпизод сериала “И просто так” должен выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля 2022 года.

Напомним, ранее несколько женщин обвинили Криса Нота в домогательствах. Сам актер в декабре сразу опроверг два первых обвинения:

Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны… Встречи происходили по обоюдному согласию,

— отметил Нот.