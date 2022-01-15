Секретные приемы актеров, о которых вы не знали

Не все то, что мы видим на экранах телевизоров — реальность. Актеры прибегают к определенным секретным методам, чтобы заставить зрителей поверить. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Метод Страсберга

Обязательный навык для профессиональной деятельности актера — умение быстро переключаться из одного эмоционального состояния в другое. Многие артисты используют метод Ли Страсберга. Он предполагает повторное переживание аналогичных ощущений, которые оказали в свое время значительное эмоциональное влияние на актера.

Особая техника поцелуев

Далеко не всегда коллеги по съемочной группе хотят друг друга целовать. Для таких случаев используется определенная техника: под определенным углом располагается камера, приоткрываются губы и, как правило, партнер берет в ладони лицо партнерши. Все эти действия создают иллюзию поцелуя и добавляют сцене эмоций.

Ментол для слез