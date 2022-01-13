Почему актер Владимир Ильин стал отшельником?

Слава и успех пришли к этому актеру достаточно поздно – в 39 лет после съемок в фильме “Мой любимый клоун”. Затем была нашумевшая роль в фильме “Авария – дочь мента”. Предложений от режиссеров было так много, что театр пришлось оставить. Даже в голодные 90-е годы без работы не сидел. Однако в последнее время Владимир Ильин очень редко появляется на публике и почти не снимается.

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Актер никогда не скрывал, что он глубоко верующий человек. Он ведет довольно скромный образ жизни и счастлив в одном браке вот уже более 30 лет. Его супруга – актриса Театра на Таганке Зоя Пыльнова. Супруги ведут закрытый образ жизни, не посещают светские мероприятия, являются волонтерами при церкви, участвуют в благотворительности.