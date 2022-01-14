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5 часов назад

Украинские актеры, которые отказались от работы в России

После событий 2014 года многие деятели культуры, в том числе и актеры, покинули Россию и отказались от работы на территории этой страны. Кто-то таким образом показал свою гражданскую позицию, а кто-то сослался на своих сограждан, которые стали критиковать актеров за поддержку российского кино. В материале “Рамблера” - актеры, которые отказались от работы в России и вернулись на Украину.

Украинские актеры, которые отказались от работы в России
Фото: Кадр из фильма "Любовь в большом городе"Кадр из фильма "Любовь в большом городе"

Владимир Зеленский

С 2004 года Владимир Зеленский начал сниматься в кино и сериалах как актер. Некоторое время его часто приглашали в комедийные российские проекты, одним из наиболее популярных стал фильм “Любовь в большом городе”. Большинство проектов, в которых он участвовал, были российско-украинскими, но после обострения политической ситуации Зеленский перестал принимать участие в российских проектах, в том числе и телевизионных.

Анатолий Пашинин

Кадр из фильма "Адмиралъ"

До 2014 года актер появлялся в успешных российских проектах в эпизодических ролях. Его можно увидеть в фильмах “Мы из будущего”, “Адмиралъ” и “Zолушка”. Еще до событий на Украине он часто резко высказывался о внешней политике России, но продолжал участвовать в российском кино. В 2014 году он покинул Россию и вернулся на родину, даже записался в ряды добровольцев украинской армии, но быстро забросил эту задумку. Теперь он снимается исключительно в украинских проектах.

Алексей Горбунов

Кадр из фильма "Груз без маркировки"

До 90-х годов актер активно снимался в советском кино, а потом его настиг кризис. Однако после небольшого перерыва Горбунов все-таки смог вернуться на экраны, но преимущественно участвовал в фильмах российского производства. В нашей стране он был довольно востребован, но с декабря 2014 года начал отказывать режиссерам из России. Дело в том, что Горбунов с самого начала поддерживал Евромайдан, а потом открыто заявил, что не вернется в российское кино до окончания войны. Актер публично заявлял, что поддерживает деньгами украинскую армию и посещал зону боевых действий на Донбассе.

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