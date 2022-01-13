"Американская Раневская", которую прославили скандалы

Мэри Джейн Уэст родилась в 1893 году в простой семье профессионального актера и бывшей модели. Родители девочки принадлежали к протестантской церкви и воспитывали дочь строго. Тем удивительнее, что своей карьерой и славой Мэй обязана бесконечным скандалам, связанным с ее именем. Как девочка из семьи, пропагандирующей уважение к нормам морали и правилам стала одной из самых скандальных актрис Голливуда и настоящей легендой, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Globallookpress Globallookpress

Артистичной маленькая Мэри (позже она возьмет псевдоним Мэй) была всегда: выходила на сцену в школьных спектаклях, успешно участвовала в конкурсах юных талантов. А в 14 лет уже начала профессиональную карьеру, начав выходить на сцену в водевилях под псевдонимом “Беби Мэй”. Ее поддерживала мать, которая шила для дочери костюмы, помогала с репетициями и занималась ее контрактами. Остальные члены семьи восторгов матери по поводу концертных номеров Мэй не разделяли: представления были весьма неоднозначными, девушка вела себя раскрепощенно и даже порой вызывающе. Но Мэй уверенно шла к своей мечте стать актрисой, не обращая внимания на пересуды. В 1911 году Уэст в качестве актрисы приняла участие в одной из бродвейских постановок. Правда, шоу закрыли после восьми представлений, но Мэй уже тогда заметили и запомнили и зрители, и режиссеры.

Видео дня

Одними лишь выходами на сцену Мэй Уэст решила не ограничиваться: она писала пьесы, в которых затрагивала темы, обсуждение которых было в то время неприличным. Первую главную роль на Бродвее Уэст сыграла именно в спектакле, поставленном по ее пьесе “С*кс”. Постановка имела оглушительный успех у зрителей, но в то же время была подвергнута критике со стороны чопорных “писак”. Противники спектакля добились его закрытия, кроме того всю труппу арестовали.

Мэй приговорили к десятидневному заключению под стражу, обвинив в моральной непристойности. Вышла из тюрьмы Уэст уже настоящей звездой.

Мэй продолжила писать пьесы, затрагивая в них тему интимных отношений. Следующая постановка по ее произведению и с ее участием “Помеха” о нетрадиционной ориентации вновь подверглась критике. Казалось, Мэй не было никакого дела до того, что о ней говорят. В 1928 году на Бродвее вышла постановка “Бриллиант Лил”, заставившая публику и критиков вновь обсуждать автора и исполнительницу главной роли. Звезда Мэй Уэст продолжала сиять.

В 1932 году Мэй Уэст подписала свой первый контракт с Paramount Pictures, дебютировав в кино в возрасте 38 лет. Несмотря на совсем не юный возраст, Мэй не стеснялась появляться на экране в весьма смелых образах, продолжая вызывать не только восхищение, но и пересуды.

Стоит отметить, что свою первую роль в кино Мэй сыграла в фильме, который был поставлен по ее же скандальной пьесе “Бриллиант Лил”. Картину назвали “Она обошлась с ним нечестно, а героиня Уэст получила новое имя — Леди Лу. Фильм имел большой успех и был номинирован на “Оскар”.

Всего Мэй Уэст за свою кинематографическую карьеру снялась в 15 фильмах, каждый из которых был успешен и приносил невероятные кассовые сборы. Слава же самой актрисы была просто умопомрачительной. Она стала настоящей легендой золотого века Голливуда, которую постоянно критиковали и обвиняли в распущенности. Уэст же не было никакого дела до всех этих разговоров. Непрекращающиеся скандалы вокруг ее имени не только не испортили репутацию, но напротив, помогли обрести такую желанную славу и материальный достаток. Позже Мэй, отвечая на вопрос об отношении к цензуре, произнесла одну из своих самых знаменитых фраз: “Я верю в цензуру: я нажила на ней состояние”.

Высказывания Мэй Уэст в то время были известны не менее ее ролей. Ее можно с полным правом назвать “американской Раневской”: фразы актрисы так же быстро, как и у ее русской коллеги, разобрали на цитаты. Так, однажды, Мэй выдала в адрес полицейского: “Это у вас пистолет в кармане или вы просто рады меня видеть?”. И эту фразу неоднократно использовали режиссеры в своих фильмах, и до сих пор продолжают использовать и в повседневной жизни.

Кинокарьера Мэй Уэст пошла на спад лишь в 1940 году, когда актрисе исполнилось 47 лет. Но с 1943 года Мэй вновь вернулась на театральную сцену. В 1944 году Уэст поставила на Бродвее пьесу “Екатерина была великой”, в которой большая часть истории была посвящена любовникам императрицы. С шоу Мэй гастролировала по всей Америке. Кроме того, Уэст вновь вышла на сцену в спектакле по пьесе “Бриллиант Лил”.

Чуть позже в одном из казино Лас-Вегаса Мэй представила собственное шоу “Мэй Уэст и ее Адонисы”, состоявшее из номеров, которые исполняла сама, окруженная одетыми лишь в набедренные повязки мужчинами-атлетами. Ежевечернее шоу Мэй заканчивала обязательным выбором “Мистера своего сердца”. Шоу с успехом шло в течение трех лет.

Помимо этого Мэй Уэст написала свою автобиографию, а в конце 1960-х годов выпустила два музыкальных альбома, в которых представила свое прочтение хитов Элвиса Пресли, The Beatles, Rolling Stones и других знаменитых исполнителей.