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2 часа назад

«Больше не интересен»: Федор Бондарчук пожаловался на отсутствие предложений новых ролей

Режиссеру и продюсеру Федору Бондарчуку перестали поступать приглашения на кастинги в кино. Этим Бондарчук объяснил затянувшийся перерыв в его актерской карьере.

Бондарчук пожаловался на отсутствие новых ролей
Фото: АГН МоскваАГН Москва

По его словам, он сам заметил, что все чаще появляется в новых проектах в роли режиссера, а вот на новые роли его звать перестали.

— Поймал на старости лет ощущение, что не было давно предложений. Что, забыли, больше не интересен? Это неприятно. Очень, — пожаловался Бондарчук.

Об этом он поделился в программе «Кино в деталях» на канале СТС.

Осенью прошедшего 2021 года Бондарчук впервые рассказал о своем младшем сыне Иване, который родился в браке с актрисой Паулиной Андреевой в марте этого года.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. 2 марта у них родился сын, которого назвали Иван. Звездная пара оберегает малыша от лишнего внимания и не публикует его снимки в соцсетях. Для Паулины Ваня стал первым ребенком. У Бондарчука уже есть 29-летний сын Сергей и 22-летняя дочь Варвара.

До брака с Андреевой режиссер 25 лет был женат на бывшем главном редакторе журнала «Hello!» Светлане Бондарчук.

Актеры,Федор Бондарчук,Светлана Бондарчук,Паулина Андреева,
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