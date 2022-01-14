Бондарчук пожаловался на отсутствие новых ролей

Режиссеру и продюсеру Федору Бондарчуку перестали поступать приглашения на кастинги в кино. Этим Бондарчук объяснил затянувшийся перерыв в его актерской карьере.

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По его словам, он сам заметил, что все чаще появляется в новых проектах в роли режиссера, а вот на новые роли его звать перестали.

— Поймал на старости лет ощущение, что не было давно предложений. Что, забыли, больше не интересен? Это неприятно. Очень, — пожаловался Бондарчук.

Об этом он поделился в программе «Кино в деталях» на канале СТС.

Осенью прошедшего 2021 года Бондарчук впервые рассказал о своем младшем сыне Иване, который родился в браке с актрисой Паулиной Андреевой в марте этого года.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. 2 марта у них родился сын, которого назвали Иван. Звездная пара оберегает малыша от лишнего внимания и не публикует его снимки в соцсетях. Для Паулины Ваня стал первым ребенком. У Бондарчука уже есть 29-летний сын Сергей и 22-летняя дочь Варвара.