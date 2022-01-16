"Очень тяжело": как Левин из "Интернов" уехал из России и стал строителем

Актер Дмитрий Шаракоис, ставший известным в России благодаря роли Бориса Левина в сериале "Интерны", уже несколько лет живет за границей. Проект выходил с 2010 по 2016 год. Через два года после окончания сериала переехал жить в Лондон. Однако там артисту пришлось очень нелегко: он даже задумывался о самоубийстве. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Интерны" Кадр из сериала "Интерны"

Про популярность в России

Видео дня

Дмитрий Шаракоис ведет канал на YouTube, в котором рассказывает о своей жизни в эмиграции. В прошлом году он опубликовал видео, в котором развеял распространившиеся о нем слухи. После его переезда в Великобританию многие СМИ и блогеры стали говорить, что состоявшийся в России актер "оказался на дне" за границей. Однако сам он не считает, что был успешен.

"Я абсолютно не считаю себя состоявшимся актером. Абсолютно нет. Я считаю, что у меня все не получилось. Я не хотел вообще именно так, чтобы все было. То, что у меня было, какие-то съемки, мне не нравилось. Я изначально хотел пойти по какому-то другому пути", — сказал о своей популярности Шаракоис.

Кадр из видео

По словам актера, работа в сериале навредила его карьере. Он пробовался на роль в фильме Алексея Учителя, но из-за съемок на телевидении его не взяли.

О причинах переезда

Долгое время актер не мог устроиться на работу в России. Его не утверждали на съемки в кино и роли в спектаклях. Кроме того, до переезда он много раз бывал в Великобритании, и ему всегда там нравилось:

"Моя родина — другое место, но мне тут всегда очень нравилось. В Москву я летал на спектакли и пробы, высылал самопробы отсюда. Но съёмок у меня нет уже больше двух лет — никуда не утверждают. Не вижу в этом ничего страшного, потому что такое бывает. Сейчас я здесь и мне не важно, какую работу я выполняю".

У актера есть второе гражданство — литовское. И это упростило процесс переезда.

"Порой бывает грустно и одиноко, но я решился. Почему? В России не было денег, не было работы, я даже пытался устроиться продавцом в Apple — не взяли и туда. Потом работал таксистом", — поделился Дмитрий Шаракоис в одном из своих первых видео на канале.

Кадр из видео

Про бедную жизнь в Англии и депрессию

После переезда актер работал на разных работах: на стройке или, например, официантом в ресторане. Ему приходилось ночевать в аэропорту или у друзей на диване. Однако он не считает свое положение стыдным.

"Я из бедной многодетной семьи. Эта ситуация меня не смущает. Если у меня нет денег, я иду работать. И потом прихожу домой и отхаркиваю эту пыль. И мне плевать, потому что я иду дальше. И у меня есть план, что делать. И не надо называть меня ничтожеством, человека, который борется с трудностями. Это неправильно".

Жить в Лондоне дорого, поэтому Шаракоису приходилось экономить, в том числе на продуктах. В своих старых роликах он рассказывал, что часто питается фастфудом и покупает по скидкам еду, у которой истекает срок годности.

"Часто на меня накатывает депрессия. Когда я больше двух месяцев жил в гостиной у знакомых и работал с утра до вечера — это был кошмар. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. И в этом нет юмора. Было очень тяжело. Сейчас редко накатывают такие мысли. Тяжело, когда ты всю жизнь, начиная с 16 лет, — актер, а здесь — вахтер", — признался актер.

О жизни сейчас

Сейчас дела Дмитрия Шаракоиса заметно улучшились. Он добился своей цели и получил работу по профессии за границей. С ним заключило контракт актерское агентство в Великобритании.