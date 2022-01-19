Девушка по прозвищу Bobo с помощью макияжа преображается в знаменитостей кино, музыки и сериалов. Среди ее работ — музыкант Майкл Джексон, актрисы Кристен Стюарт и Одри Хепберн, Джеки Чан, Моника Беллуччи, баскетболист Коби Брайант и даже Джонни Депп из фильма «Эдвард руки-ножницы». Свои работы мастер выкладывает на платформе DouYing — китайский аналог TikTok.
В комментариях не могут поверить, что эти работы — не фотошоп, а сила макияжа, линз и правильного освещения. Пользователи YouTube, где поклонники собирают компиляции роликов из DouYing, не верят своим глазам.
«Это поистине потрясающий талант. Интересно, думала ли она когда-нибудь об ограблении банка в образе Майкла Джексона или Одри Хепберн?»;
«Представьте, что вы возвращаетесь домой, а ваша девушка теперь Джеки Чан…»;
«Его женщина должна работать в Голливуде. Вероятно, она могла бы оживить меня. Представьте, что вы видите идеально загримированного персонажа мультфильма Диснея, идущего мимо вас по тротуару».
Особенно поклонников поразило перевоплощение в Леонардо ДиКаприо.
«Фильмам не нужна компьютерная графика. Просто наймите таких художников, как она!», — пишут в комментариях.
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