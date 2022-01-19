Французский актер Гаспар Ульель скончался в 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель скончался после несчастного случая на горнолыжном курорте. Об этом сообщило Франс Пресс со ссылкой на агента артиста.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

"Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет", — говорится в публикации.

По данным французских источников, актер пострадал во время катания на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Как сообщала радиостанция France Bleu, Ульель во время катания столкнулся с другим лыжником. После столкновения его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.

Двукратный лауреат премии "Сезар" (2005 и 2017 годы), Ульель также снимался в фильмах "Сен-Лоран. Стиль - это я" (Saint Laurent, 2014), "Это всего лишь конец света" (Juste la fin du monde, 2016), "Танцовщица" (La danseuse, 2016).