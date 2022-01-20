Раскрыта причина смерти Гаспара Ульеля

Стали известны новые подробности смерти 37-летнего французского актера Гаспара Ульеля.

19 января он катался на горных лыжах и получил серьезную травму, столкнувшись с другим лыжником.

Как сообщает Starhit, Ульель предпочитал "синие" трассы. Это склоны среднего уровня сложности для имеющих опыт в катании лыжников.

Столкновение произошло на стыке двух трасс. Как пишет издание, Ульель был без шлема — именно это и стало причиной смертельного исхода.

Второй лыжник, находившийся в полной экипировке, не нуждался в госпитализации после происшествия. Французский актер же получил серьезные травмы в момент столкновения и умер в больнице Гренобля.

Актер получил широкую известность после съемок в таких фильмах как "Долгая помолвка" и "Ганнибал: Восхождение".