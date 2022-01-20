Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыта причина смерти Гаспара Ульеля

Стали известны новые подробности смерти 37-летнего французского актера Гаспара Ульеля.

19 января он катался на горных лыжах и получил серьезную травму, столкнувшись с другим лыжником.

Как сообщает Starhit, Ульель предпочитал "синие" трассы. Это склоны среднего уровня сложности для имеющих опыт в катании лыжников.

Столкновение произошло на стыке двух трасс. Как пишет издание, Ульель был без шлема — именно это и стало причиной смертельного исхода.

Второй лыжник, находившийся в полной экипировке, не нуждался в госпитализации после происшествия. Французский актер же получил серьезные травмы в момент столкновения и умер в больнице Гренобля.

Актер получил широкую известность после съемок в таких фильмах как "Долгая помолвка" и "Ганнибал: Восхождение".

Ранее мы писали, что французский актер Гаспар Ульель скончался в 37 лет.

Актеры,Видео,Долгая помолвка,Гаспар Ульель,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители