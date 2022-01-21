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2 часа назад

Апрельский рассказал, как получил роль в «Бригаде»

Актер Сергей Апрельский получил роль Мухи в сериале «Бригада», хотя даже не знал режиссера. Об этом он рассказал в интервью изданию «Слово и Дело».

Апрельский рассказал, как получил роль в «Бригаде»
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Артист сдал фотографии на отбор актеров, вышел из кабинета, но решил вернуться и только тогда познакомился с Алексеем Сидоровым.

"Через неделю стояла толпа актеров перед дверью с надписью «Бригада». Я хотел зайти, но меня ассистентка не пустила. Я обиделся, но решил дождаться. Вдруг от сквозняка отхлопнулась дверь, и режиссер, увидев меня, сразу сказал утвердить на роль Мухи. Так произошла «Бригада» в моей киножизни", — вспоминает актер.

Апрельский рассказал, что роль была ему понятна, а авторитета он сыграть мог, потому что драки и поножовщина не были чем-то новым в его жизни.

"Муха — авторитет. Его брат, Каверин, работает в милиции. Ну как здесь не понять? Режиссер меня попросил быть раскованным, местами чуть сдержанным. Я расслабился и делал свое дело".

До этого мы рассказывали, что иностранцы думают о "Бригаде".

Актеры,Сергей Апрельский,Алексей Сидоров,
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