Как звездная роль в "Бригаде" чуть не сломала карьеру актрисы

В фильмографии Александры Флоринской более 60 ролей, но известность ей принесла работа в знаменитой “Бригаде”. Но эта же второстепенная роль Ани, любовницы Саши Белого, чуть было не поставила крест на ее карьере. О том, что же произошло, читайте в материале "Рамблера".
Александра была настоящим ребенком театра: она выросла за кулисами театра, в котором служила ее бабушка-актриса. Позже, решив строить актерскую карьеру, Александра взяла в качестве псевдонима фамилию бабушки Флоринская.
Стоит отметить, что первую известность Александре принесли вовсе не съемки в кино: свою карьеру она начала в 14 лет в качестве модели. Но мечту стать актрисой не оставила и после школы поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Став студенткой, Флоринская работу моделью не оставила и в 1997 году завоевала титул “Вице-мисс Россия”. А в октябре того же года Александра впервые стала мамой: на свет появился ее первенец, сын Глеб. С его отцом, Сергеем Горобченко, у Флоринской случился роман во время учебы. Они казались идеальной парой, но через 6,5 лет брак распался. О причинах развода ни Горобченко, ни Флоринская никогда не упоминали. Бывшие супруги остались в хороших отношениях.
После рождения сына Александра практически сразу вернулась к занятиям, а вскоре дебютировала и в кино. Поначалу актрисе предлагали не слишком заметные роли в сериалах, но в 2002 году в жизни Флоринской случилась “Бригада”, которая сделала ее узнаваемой.
Флоринская появилась в знаменитом сериале в образе роковой блондинки Ани, коварной соблазнительницы, любовницы Саши Белого. И хотя роль не была главной и появилась Александра в сериале лишь в трех эпизодах, яркую красотку зрители запомнили. Флоринская настолько убедительно сыграла свою роль, что ее начали отождествлять с ее героиней. Это сыграло актрисе вовсе не на руку. Режиссеры видели ее после “Бригады” только в образах спутницы авторитетов, соблазнительницы и коварной разлучницы. Это амплуа закрепилось за Флоринской на несколько лет. Александре же хотелось разноплановых ролей, но их не предлагали.
Лишь в 2006 году Флоринской удалось переломить ситуацию, сыграв главную роль учительницы литературы в сериале “Капитанские дети”. А следом случился “Знахарь” (2008 г.), который еще более раскрыл актерский талант Александры.
Но несмотря на достаточное количество сыгранных ролей, Александру чаще всего на протяжении многих лет вспоминали именно как Аню из “Бригады” и восхищались больше ее красотой, а не талантом.
При этом Флоринская никогда не делала больших перерывов в карьере. Даже став мамой еще двоих детей (сын Николай и дочь Агата появились во втором браке актрисы с продюсером Николаем Билыком), Александра продолжила заниматься любимым делом. А в последние годы вновь вернулась на экраны и заблистала. Александру снялась в популярных сериалах “Ивановы-Ивановы”, “Петербургский роман”, “Война семей”. Флоринская вполне довольна сложившейся ситуацией, отмечает, что ролей и популярности ей вполне хватает, ведь на первое место она всегда ставила семью.