Как звездная роль в "Бригаде" чуть не сломала карьеру актрисы

В фильмографии Александры Флоринской более 60 ролей, но известность ей принесла работа в знаменитой “Бригаде”. Но эта же второстепенная роль Ани, любовницы Саши Белого, чуть было не поставила крест на ее карьере. О том, что же произошло, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

Александра была настоящим ребенком театра: она выросла за кулисами театра, в котором служила ее бабушка-актриса. Позже, решив строить актерскую карьеру, Александра взяла в качестве псевдонима фамилию бабушки Флоринская.

Видео дня

Стоит отметить, что первую известность Александре принесли вовсе не съемки в кино: свою карьеру она начала в 14 лет в качестве модели. Но мечту стать актрисой не оставила и после школы поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Став студенткой, Флоринская работу моделью не оставила и в 1997 году завоевала титул “Вице-мисс Россия”. А в октябре того же года Александра впервые стала мамой: на свет появился ее первенец, сын Глеб. С его отцом, Сергеем Горобченко, у Флоринской случился роман во время учебы. Они казались идеальной парой, но через 6,5 лет брак распался. О причинах развода ни Горобченко, ни Флоринская никогда не упоминали. Бывшие супруги остались в хороших отношениях.

После рождения сына Александра практически сразу вернулась к занятиям, а вскоре дебютировала и в кино. Поначалу актрисе предлагали не слишком заметные роли в сериалах, но в 2002 году в жизни Флоринской случилась “Бригада”, которая сделала ее узнаваемой.

Кадр из сериала "Бригада"

Флоринская появилась в знаменитом сериале в образе роковой блондинки Ани, коварной соблазнительницы, любовницы Саши Белого. И хотя роль не была главной и появилась Александра в сериале лишь в трех эпизодах, яркую красотку зрители запомнили. Флоринская настолько убедительно сыграла свою роль, что ее начали отождествлять с ее героиней. Это сыграло актрисе вовсе не на руку. Режиссеры видели ее после “Бригады” только в образах спутницы авторитетов, соблазнительницы и коварной разлучницы. Это амплуа закрепилось за Флоринской на несколько лет. Александре же хотелось разноплановых ролей, но их не предлагали.

Лишь в 2006 году Флоринской удалось переломить ситуацию, сыграв главную роль учительницы литературы в сериале “Капитанские дети”. А следом случился “Знахарь” (2008 г.), который еще более раскрыл актерский талант Александры.

Но несмотря на достаточное количество сыгранных ролей, Александру чаще всего на протяжении многих лет вспоминали именно как Аню из “Бригады” и восхищались больше ее красотой, а не талантом.