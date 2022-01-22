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2 часа назад

Продюсер "Бригады" рассказал, почему не хотели брать Безрукова

Генеральный продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков рассказал, что изначально Безрукова не хотели брать на роль. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Продюсер "Бригады" рассказал, почему не хотели брать Безрукова
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Продюсер поделился, что изначально продюсеры телеканала «Россия», с которыми он работал над фильмом, были против кандидатуры Безрукова из-за того, что он не был достаточно известным актером.

«Подтягивал потихонечку. Мы и сценарий "Бригады" писали под Безрукова. Я сказал ему: "Насчет фильма не волнуйся. Сашу Белого играешь ты. Это мое решение. Я и автор идеи, и генеральный продюсер..." Он спросил: "А пробы тогда зачем?" — "Они не для тебя — а под тебя. Смотрим актеров, которые тебе подойдут"»

В итоге Иншаков поставил их перед фактом, так как был уверен в том, что Саша Белый — его персонаж. После того, как сериал вышел на телеэкраны, в этом убедились все, кто был против.

Он также рассказал, что в то время Безруков работал в театре. Поэтому создателям пришлось выкупать у Олега Табакова. Ему заплатили за каждый спектакль, пропущенный Безруковым. Все зависело от кассовых сборов.

Ранее сообщалось, что Апрельский рассказал, как получил роль в «Бригаде».

Актеры,Александр Иншаков,Олег Табаков,
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