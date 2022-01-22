Продюсер "Бригады" рассказал, почему не хотели брать Безрукова

«Подтягивал потихонечку. Мы и сценарий "Бригады" писали под Безрукова. Я сказал ему: "Насчет фильма не волнуйся. Сашу Белого играешь ты. Это мое решение. Я и автор идеи, и генеральный продюсер..." Он спросил: "А пробы тогда зачем?" — "Они не для тебя — а под тебя. Смотрим актеров, которые тебе подойдут"»