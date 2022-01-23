Умер актер Расми Джабраилов

Умер актер, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Ему было 89 лет. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Московского академического театра имени Маяковского.

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Артист скончался вечером 22 января. Точная причина смерти актера не называется.

"Горе. Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата",

— говорится в сообщении театра, где служил актер с 2002 года.

Расми Джабраилов известен зрителям по работам в картинах «Одержимые», «Вертикаль». В 2019 году ему вручили Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.