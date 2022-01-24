Как Нина Алисова стала одной из самых желанных советских актрис

Она была первой и эталонной Ларисой Огудаловой в экранизации "Бесприданницы", а мужчины называли ее одной из самых желанных актрис. Почему Нина Алисова поначалу не соглашалась на роль и как сложилась ее жизнь после триумфа, читайте в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Роль Ларисы Огудаловой стала дебютом и визитной карточкой актрисы, а ведь поначалу Алисова категорически не собиралась играть эту роль. Она получила предложение сняться в “Бесприданнице” Якова Протазанова еще во время учебы во ВГИКе. Но сначала даже не поехала на пробы. Причина была проста — страх и неуверенность в собственных силах. Ведь претенденток на роль Ларисы было невероятно много, кроме того, среди них были известные актрисы. Нина решила, что тягаться с ними просто нет смысла. Но приглашение на пробы сделали повторно. Алисова сумела побороть свою робость, приехала на пробы и обошла всех претенденток на главную роль.

Видео дня

В 1936 году “Бесприданница” вышла на экраны и получила совершенно противоположные оценки критиков и зрителей. Если критики обвиняли фильм в излишней “слащавости” и “сентиментальности”, заявляя, что в нем нет “страсти и темперамента”, то зрители от картины были в восторге. А для Нины Алисовой “Бесприданница” стала началом успешной карьеры в кино.

“Бесприданница” подарила Алисовой не только популярность, но и любовь. Во время съемок Нина влюбилась в помощника режиссера Валентина Кадочникова. Чувство оказалось взаимным, вскоре влюбленные сыграли свадьбу. В браке на свет появились двое детей: сын Вадим и дочь, которую Нина в честь своей героини “Бесприданницы” назвала Лариса. Лариса стала актрисой, а Вадим — кинооператором. Кстати, именно он стал оператором фильма “Жестокий романс” Эльдара Рязанова.

Семейное счастье Алисовой и Кадочникова, увы, было недолгим: супруг актрисы ушл из жизни в 29 лет из-за воспаления легких.

Вторым избранником актрисы стал оператор Петр Кузнецов, с которым Алисова прожила вместе 15 лет. Увы, он тоже преждевременно ушел из жизни.

Мужчины вообще теряли голову рядом с Алисовой. Говорили, что по внешнему виду актрисы совершенно невозможно было определить ее возраст: она с успехом в 40 лет могла сыграть дряхлую старушонку, а в 70 выйти на сцену в образе чуть ли не роковой красавицы. Сводила с ума она и в жизни. Была, по словам знакомых, очень темпераментной, экспрессивной. Третий любимый мужчина Алисовой актер Виктор Неденталь был моложе нее на 20 лет. Но и его актриса пережила: Виктор начал выпивать и скоропостижно скончался.

Поклонников у Алисовой всегда было множество. Она могла свести с ума мужчин одним только взглядом, но была крайне избирательна. А еще отдавала себя работе.

В фильмографии Алисовой 39 работ в кино и множество работ в театре. Только лишь в образе Ларисы Огудаловой актриса выходила на сцену более чем в сотне спектаклей.