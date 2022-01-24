Россиянка получила «Порно-Оскар»

Актриса фильмов для взрослых из России Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) выиграла в одной из номинаций премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». Об этом сообщается на сайте премии.
Уроженка Омска получила звание «Лучшая звезда независимых видео» по результатам голосования фанатов. По словам Эльфи, она также была номинирована на премию в категории «Звезда соцсетей», но ее обошла австралийка Анджела Уайт.
В карьере девушки это уже второй «Порно-Оскар». В 2021 году AVN Awards также присвоил девушке звание «Лучшая новая иностранная старлетка». В этот раз в этой номинации побежида американка Блейк Блоссом.
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