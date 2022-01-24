Россиянка получила «Порно-Оскар»

Актриса фильмов для взрослых из России Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) выиграла в одной из номинаций премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». Об этом сообщается на сайте премии.

Фото: @theevaelfie @theevaelfie

Уроженка Омска получила звание «Лучшая звезда независимых видео» по результатам голосования фанатов. По словам Эльфи, она также была номинирована на премию в категории «Звезда соцсетей», но ее обошла австралийка Анджела Уайт.