Дети советских актеров, ставшие преступниками

Многие люди уверены, что если родиться в семье знаменитости, то благополучная жизнь этому человеку обеспечена. Однако наследники некоторых известных советских актеров доказали обратное. При всех своих возможностях они выбрали самую скользкую дорогу, иногда это происходило не по их вине. В материале “Рамблера” — дети советских актеров, которые стали преступниками.

Фото: Анастасия Воронина-франсишку/Facebook Анастасия Воронина-франсишку/Facebook

Анастасия Воронина-Франсишку

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В 1960 году у Лидии Федосеевой-Шукшиной родилась первая дочь, которую назвали Анастасией. Когда девочке было четыре года, ее родители развелись, а она осталась жить в Киеве с отцом Вячеславом Ворониным и его родителями. С тех пор со своей матерью она не общалась. Актриса даже не приехала на свадьбу к своей дочери. Анастасия вышла замуж за начальника контрразведки Анголы, генерал-майора Нелсона Франсишку. В браке она родила дочь, но вскоре развелась с супругом и вернулась жить в Киев.

В 90-е годы Анастасия не могла найти работу и взялась за перевозку контрабанды. В 1998 году ее поймали с поличным и осудили на три года колонии. После того, как она освободилась, она попыталась наладить отношения с матерью, но ничего не вышло. По последним данным, старшая дочь знаменитой актрисы живет в Хургаде и зарабатывает на жизнь репетиторством.

Борис Ливанов

Борис Ливанов родился в семье Василия Ливанова и его супруги, художницы Елены. Несмотря на знаменитых родственников, он не смог добиться успеха на актерском поприще и ударился в алкогольную зависимость. Сам он в одном из интервью говорил, что всегда был обделен родительским вниманием и пытался добиться расположения матери и отца, но у него этого не вышло.

В 2009 году во время новогоднего застолья он перебрал с алкоголем. Наутро он оказался в полиции и, по его словам, ничего не помнил. Следователи восстановили картину произошедшего: Ливанов столкнулся с мужчиной на лестничной клетке, когда шел за алкоголем для праздника. У них произошел конфликт, который зкончился гибелью одного из участников потасовки.

“Я проснулся в отделении полиции, вообще не представляя, как сюда попал. Поначалу у меня это не вызвало никаких опасений: на тот момент я побывал чуть ли не во всех отделениях Москвы”

Сына Василия Ливанова осудили на восемь лет строгого режима, из которых он отсидел пять с половиной лет. После выхода из тюрьмы, он заявил, что пересмотрел все свои принципы: отказался от алкоголя, наладил отношения с дочерью и занялся карьерой на телевидении.

Святослав Конкин

Svyatoslav Konkin/Facebook

С детства сын Владимира Конкина знал всех звезд советского кино и даже успел побывать не только на съемочной площадке, но и в кадре. Однако позднее решил не идти по стопам своего знаменитого отца. Свое решение он комментировал так:

“Это тяжелый хлеб! Мы видим блестящую обертку, а внутри - страдания. Всё начинается с того, что вам предлагают играть. Вы хотите одного, а вам дают другое. Вы мечтаете раскрыться в разных стилях и направлениях, а вам после какой-то сыгранной роли начинают предлагать то же самое”

Конкин стал экспертом по дереву и занялся собственным бизнесом, но он в начале складывался не так удачно. В 2009 году он попытался вывезти за границу реликвии, общая стоимость которых составляла более миллиона рублей. Тогда его приговорили к 4,5 годам условного срока из-за того, что на тот момент у него были жена и маленький ребенок.