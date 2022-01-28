Как получилось, что звезда "Папиных дочек" убил человека

Михаил Казаков родился в Калинине 28 января 1988 года. Он прославился после съемок в детским киножурнале «Ералаш», где появился в 21 эпизоде. Еще большую известность приобрел после выхода на экраны ситкома «Папины дочки». Но не все так хорошо в биографии актера. Оказывается, в 16 лет он лишил жизни человека.

В 2002 году погиб отца Михаила, который управлял бизнесом по производству газированной воды «Казаков». Мальчику тогда было 14 лет, но это событие надолго осталось в его памяти, а страх перед подобным убийством преследовал еще долгое время.

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В том же году начинающего актера пригласили сниматься в «Ералаше». Через 3 года прогремел скандал: Казаков убил человека. Он зарезал его ножом, как когда-то его отца.

Впоследствии выяснилось, что Михаил заступился за школьную подругу. Девушка зашла в подъезд, где ее поджидал бывший бойфренд Кирилл, с которым та недавно рассталась. Он начал выяснять отношения, кричать, распускать руки, угрожал дубинкой. Когда нападавший решил ударить девушку, то Казаков три раза ударил его ножом, задев сердце и сонную артерию. Шансов на спасение у Кирилла не было.

Михаил уверял, что это была необходимая оборона. По словам Казакова, он автоматически выставил вперед руку с ножом, а агрессивный парень сам на него налетел. Дальше Михаил действовал по обстоятельствам. Актер уверял, что с 15-сантиметровым лезвием оказался у него случайно: за пару дней до происшествия Михаил сам стал объектом нападения. Его пытались ограбить на улице, и парень отобрал нож у преступника.

Как выяснилось в процессе следствия, Кирилл был трудным 20-летним юношей, наркоманом, который доставлял родителям огромные хлопоты. Даже его мать заступилась за Михаила, уверяя, что тот не виноват в случившемся. В итоге дело закрыли в связи с примирением сторон.

Худрук Борис Грачевский в то давнее время тоже заступился за своего подопечного. Он был уверен, что того подставили, ведь Михаил был очень мягким, совершенно неагрессивным, добрым мальчиком. Казакова поддержали также одноклассники и друзья.