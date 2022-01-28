Как актриса фильмов для взрослых стала звездой «Эйфории»

Хлоя Черри — американская актриса фильмов для взрослых и эротическая фотомодель. А с недавних пор — еще и исполнительница эпизодической роли Фэй в сериале «Эйфория».

Фото: Кадр из сериала «Эйфория» Кадр из сериала «Эйфория»

Хлоя родилась 23 августа 1997 года в Ланкастере, штат Пенсильвания. В детстве девушка обожала играть в театре, посещала драмкружок и участвовала в музыкальных постановках.

@perfect_angelgirl

В 18 лет девушка познакомилась с фотографом, который занимался ню-фотосессиями. Именно он свел Хлою с представителями индустрии фильмов для взрослых во Флориде. В 2015 году Хлоя переехала в штат, чтобы начать карьеру. На сентябрь 2019 года снялась более чем в 340 фильмах.

@perfect_angelgirl

В 2020 году девушку пригласили сняться во втором сезоне нашумевшего сериала «Эйфория» от HBO. Драматическое шоу о подростках затрагивает темы взросления, наркотиков, секса, ориентации, самоопределения. В каждом эпизоде множество сцен эротики, насилия, ругани или противозаконных действий.

Поэтому выбор актрисы из фильмов для взрослых не стал особым сюрпризом для поклонников шоу.

«До того, как я стала какой-либо актрисой, я как зритель никогда не видела разницы между фильмами разных жанров», — комментирует сама Хлоя в интервью с изданием news.com.au.

Кадр из сериала «Эйфория»

В сериале актриса играет роль Фэй — наркоманку, которая волей случая сближается с главными героями Ру Беннет и Феско. Роль эпизодическая, однако поклонники ждут еще больше появлений Черри на экране.

Кадр из сериала «Эйфория»