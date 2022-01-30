Умер советский актер Леонид Куравлев

В возрасте 85 лет умер российский и советский актер Леонид Куралев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

10 января появилась информация о госпитализации артиста. Его состоянии оценивалось как тяжелое. По данным Starhit, у Куралева был диагностирован COVID-19, но наследник актера эту информацию опроверг.

Спустя неделю сообщалось, что Леонид находится в реанимации. Состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Куралеву диагностировали цереброваскулярную болезнь, поражающую сосуды и приводящую к нарушению кровообращения головного мозга.