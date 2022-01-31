Васильева о романе с режиссером: "А как иначе? У меня был выход?"

"Я не знаю актрис, которые бы обошлись без этого… Может, Ермолова или Комиссаржевская… Ведь нужно быть еще и музой, чтобы вдохновлять художника. Всегда так было: художники спали со своими моделями, а потом рисовали с них картины. И модели с ними спали с удовольствием. Это нормально. Ненормально всю жизнь копить злобу и счет к этому человеку, и когда он тебе не нужен, его добивать. Это моя точка зрения, и скорее всего, она не очень хорошая".