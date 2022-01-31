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1 час назад

Васильева о романе с режиссером: "А как иначе? У меня был выход?"

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о сложностях, с которыми ей приходилось сталкиваться в начале карьеры. Она стала гостьей очередного выпуска шоу YouTube-канала «А поговорить?», где ответила на некоторые вопросы.

Васильева о романе с режиссером: "А как иначе? У меня был выход?"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Театре Сатиры у Васильевой был роман с режиссером Валентином Плучеком, который часто отдавал ей главные роли в спектаклях.

"Он очень много мне давал, а это была малость, которую я могла дать ему. Мне было это легко. А как иначе? У меня был выход? Это было бы нечестно, что я бы продолжала получать главные роли во всех спектаклях. Я очень благодарный человек".

Васильева уверена, что многие актрисы умалчивают о своих связях с режиссерами, несмотря на то, что активно пользуются таким способом продвижения по карьере.

"Я не знаю актрис, которые бы обошлись без этого… Может, Ермолова или Комиссаржевская… Ведь нужно быть еще и музой, чтобы вдохновлять художника. Всегда так было: художники спали со своими моделями, а потом рисовали с них картины. И модели с ними спали с удовольствием. Это нормально. Ненормально всю жизнь копить злобу и счет к этому человеку, и когда он тебе не нужен, его добивать. Это моя точка зрения, и скорее всего, она не очень хорошая".

Ранее мы писали, что Рита Дакота рассказала, что подверглась домогательствам в детстве.

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