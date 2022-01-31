«Удивительно русский»: как звезды оплакивают Куравлева

Народный артист РСФСР скончался 30 января в возрасте 85 лет. Артист попал в больницу на Коммунарке с воспалением легких, скончался Куравлев от остановки сердца. Сразу после известий о смерти коллеги, поклонники и близкие поделились в соцсетях и в интервью, каким помнят великого актера.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Комик Гарик Харламов в Instagram: «Умер великий Леонид Куравлев. Вечная память».

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Актер Андрей Соколов в Instagram: «"Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать..." Леонид Куравлев… Дата смерти — сегодня. Прощайте! Спасибо за все сыгранные роли. Земля вам пухом».

Кадр из фильма «Неподсуден»

Ведущая Мария Шукшина в Instagram: «Ушел из жизни любимый актер моего папы. Царствие небесное, дядя Леня… И простите всех, кто устраивал и еще будет устраивать пляски на костях в бесчеловечных ток-шоу, обсуждающих вашу прекрасную, верную семью... Такое печальное и беспощадное время...».

Актер Эммануил Виторган в Instagram: «Мой дорогой, ты был и останешься большим актером! Кланяюсь…».

Кадр из фильма «Непридуманная история»

Комик Елена Борщева в Instagram: «Не стало прекрасного актера… Посчастливилось познакомиться с ним на съемках одной из программ. Там я рассказала ему, что мою маму дразнили в университете Афоней (тогда этот фильм только вышел, актер сыграл роль Афанасия Борщова, а у мамы фамилия Борщева). Соболезнования родным и близким!».

Актриса Елена Драпеко для RT: «Я с ним снималась много лет назад в кинокомедии "Живите в радости". Я была совсем молодая артистка, он уже был звездой. Я ему бесконечно благодарна за то, что он меня очень поддерживал».

Глава Минкультуры Ольга Любимова, Telegram-канал RT: «Для многих известных режиссеров сотрудничество с Леонидом Вячеславовичем становилось большой удачей. Коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть глубину образа».

Писатель Аркадий Инин для «Газеты.Ru»: «Потеря друга и большого артиста — это огромная печаль и беда. Это потеря для всей страны, потому что его любили все. Знаете, бывают артисты, которых любят только женщины, — это не про Леню. Его любили все — и дети, и мужчины, и женщины. Для меня это грустная и тяжелая минута».

Актер Георгий Мартиросян для «Газеты.Ru»: «Леонид Куравлев был замечательным актером и человеком. Человеком очень трогательным во взаимоотношениях. Он был замечательным профессионалом. То, что он делал, это всегда вызывало в этом смысле зависть, потому что он своим обаянием перекрывал все образы, которые осуществлял в кино».

Кадр из фильма «Барышня-крестьянка»

Режиссер Никита Михалков для РЕН ТВ: «Куравлев – это совершенно особое явление, которое никак не вписывается в среднее арифметическое представление об актерском мире. В актерской тусовке Куравлев будет выглядеть восторженным зрителем, попавшим в эту среду. Мне не трудно представить себе Куравлева, который перед зеркалом готовится на какое-нибудь торжество, но я не могу представить себе, чтобы он репетировал перед зеркалом – как он будет выглядеть в глазах других. Вообще, если не знать Куравлева по фильмам и встретить его где-нибудь в метро, на улице, в очереди – представить себе, что перед вами знаменитейший, великолепнейший актер, просто нереально, настолько он по-человечески прост и органичен <...>

Ему достаточно было понять характер человека, которого он играет. И во многом он играл самого себя – такого доброго, наивного, трогательного и очень любящего своих детей-юнкеров отца. И эта удивительная чистота очень русского человека, которую он излучал всю свою жизнь, собственно и есть то основное, что живет в моей памяти, когда я думаю о нем».

Кадр из фильма «Афоня»

Леонид Ярмольник для «Московского комсомольца»: «Он всегда по-своему шутил, по-своему реагировал на шутки других. Был спокойным, никогда ни с кем не конфликтовал. Невероятно мягкий, тихий, улыбчивый и в хорошем настроении. Я бы сказал, что покой и комфорт исходили от него <...> Да, он, конечно, был ни на кого не похож и, как я теперь понимаю, удивительно русский. Про таких складывают легенды. Как про былинного персонажа».