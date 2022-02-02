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3 часа назад

Умер актер сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид

Умер бразильский актер Исаак Бардавид. Об этом сообщает новостной портал g1.

Умер актер сериала «Рабыня Изаура»
Фото: Isaac Bardavid/FacebookIsaac Bardavid/Facebook

Известному по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура» артисту было 90 лет. Бардавид скончался из-за проблем с легкими. Его внук Жоао Бардавид рассказал, что актер страдал от хронического респираторного заболевания. Он испытывал проблемы с дыханием, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой.

Кадр из сериала "Рабыня Изаура"

Актер снялся в таких фильмах и сериалах, как «Георгий Победоносец», «Покровительница», «Шипы и розы», «Большая Засада», «Красный свиток», «Совершенно бесподобная», «Шоколад с перцем», «Новый Геркулес» и других.

Ранее, 30 января, скончался актер Леонид Куравлев.

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