Умер актер сериала «Рабыня Изаура»

Умер бразильский актер Исаак Бардавид. Об этом сообщает новостной портал g1.
Известному по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура» артисту было 90 лет. Бардавид скончался из-за проблем с легкими. Его внук Жоао Бардавид рассказал, что актер страдал от хронического респираторного заболевания. Он испытывал проблемы с дыханием, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой.
Актер снялся в таких фильмах и сериалах, как «Георгий Победоносец», «Покровительница», «Шипы и розы», «Большая Засада», «Красный свиток», «Совершенно бесподобная», «Шоколад с перцем», «Новый Геркулес» и других.
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