Умер актер сериала «Рабыня Изаура»

Известному по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура» артисту было 90 лет. Бардавид скончался из-за проблем с легкими. Его внук Жоао Бардавид рассказал, что актер страдал от хронического респираторного заболевания. Он испытывал проблемы с дыханием, а скорость оксигенации в организме была крайне низкой.